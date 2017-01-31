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Kılıçdaroğlu, öncesi 'in Erdoğan'la görüşmemesini istedi

  • Giriş Tarihi: 31.1.2017 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.1.2017 09:24
Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Merkel'in Erdoğan'la görüşmemesini istedi
Kılıçdaroğlu, referandum öncesi Merkel'in Erdoğan'la görüşmemesini istedi

'in Türkiye'yi ziyaret edecek olması CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu, söz konusu ziyaretin Türkiye - Avrupa ilişkileri ve bölgesel konularda önemli sonuçlar doğuracağıyla ilgilenmektense, ziyareti süreci ile ilişkilendirdi. Merkel'in ziyaretinin 'ın işine yarayacağını iddia etti.

Almanya Başbakanı Angela , 2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, ve Başbakan Yıldırım ile bir araya gelecek. Bu ziyaret gerek Türkiye-Avrupa ilişkileri gerekse bölgesel konularda önemli sonuçları olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunlarla ilgilenmek yerine bu ziyareti de a bağladı. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine mülakat veren Kılıçdaroğlu ziyaret nedeniyle yaşadığı şoku da sözleriyle ortaya koymuş oldu.

"MERKEL GELMESE DAHA MI İYİ OLUR?"

Merkel'in ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işine yarayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Onu desteklemeye, Erdoğan'a yardıma geliyordur. Ziyareti o anlama gelmiyor mu?" dedi. CHP lideri, "Merkel, gelmese daha mı iyi olur?" sorusuna ise "Bu, ziyareti hangi amaçla yaptığına bağlı. Bunu biz bilmiyoruz. Bizim için sonuçta Erdoğan'ın desteği nereden aldığının bir anlamı yok. Bu ister Merkel ister Putin ya da Trump olsun" ifadelerini kullandı.

HAYALLERİ YIKILDI

Kılıçdaroğlu, "Merkel başkanlık sistemine tavır mı almalı?" sorusuna da skandal bir yanıt vererek, "Belki, Türkiye'nin demokratik standartlarını iyileştirmesi gerektiğini ve güçler ayrılığının en önemli demokratik standart olduğunu söyleyebilir" diye konuştu, Merkel konusunda hayal kırıklığı yaşadığını da söyledi. (Akşam)

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