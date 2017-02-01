Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor - CANLI

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" töreninde konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması şöyle:

* Sosyal sorunların temelinde bölgeler arasındaki refah farklılığı yatmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin amacı sorunları torunlara bırakmamak olmalı. Bütün sivil toplum kuruluşlarının ana görevi budur. Kenara çekilmek yok, iktidar sizden yetki aldı, vaadettiği işleri yapacak, şeytan taşlamaktan fırsat buldukça. Sadece oy vermekle iş bitmiyor. Temsil ettiğiniz alanda, çatınız altında bulunan bütün insanların beklentilerini karşılayacak güzel işler yapacaksınız.

* Gezi parkında ne oldu? Bağıranlar ne diye bağırmaya başladı? "Osmangazi, Yavuz Sultan Selim'i, Avrasya'yı yapmayın" Bu ne demek oluyor? O günlerde Brezilya'da da benzer olaylar oldu. O sokaktaki insanlar da şöyle bağırıyordu: Paraları çar çur etmeyin, yol yapın, köprü yapın diyorlardı. Hangisi doğru?

* Suriye'de devlet, Irak'ta otorite yok. Buralardan doğan bütün bedelleri Türkiye ödüyor. Her 5 Suriyeli'nin 3'ünü biz misafir ediyoruz.

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