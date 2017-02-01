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'de çok sayıda ve ele geçirildi!

AA
  • Giriş Tarihi: 1.2.2017 21:49

'in ilçesinde sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgede çok sayıda ve bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı ların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü bölgedeki çalışmalarda biri fitil ateşlemeli 3 el yapımı bomba, 4 tüfek bombası,15 havan ı, roketatar mühimmatı, 4 el bombası ve 9 launcher fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.

ilçesinde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardından 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı.