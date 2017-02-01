Obama'nın kızı Trump'ı protesto edince...

Melih Altınok bugünkü yazısında ABD Başkanı Donald Trump'ın vize çıkışı ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Altınok yazısında Trump'ı protesto edenlerin arasında olduğu belirtilen Obama'nın küçük kızı Malia için de değerlendirmede bulundu. İşte yazısının ilgili bölümü

Malia'ya sakın söylemeyin!



ABD'de, Trump'ın Müslüman ülke uyruklarına getirdiği vize sınırlamasını protesto edenler arasında Obama'nın büyük kızı Malia da varmış.

Ne bilsin kızcağız... Babasının döneminde ABD hukuku işkenceye engel olmasın diye Müslüman mahkûmları yargılamak için kurulan Guantanamo adasının vardiyalı çalıştığını...

ABD ordusunun Obama döneminde Ortadoğu'da Müslümanlara karşı işlediği suçların listesini...

Daha küçük, yoksa ailesinin Karayip tatilini kaçırır mıydı hiç Malia?

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TRUMP’IN ATTIĞI TAŞ VE BAŞINA TAŞ DÜŞENLER