CHP'yi eleştiremeyen o dergilere ders niteliğinde kapak

Sadece iktidari eleştirip CHP'ye dokunmayan Leman/Penguen dergilerine 1 milyon 200 bin lira telefon faturası gelen CHP'li vekili Elif Doğan Türkmen'i karikatürize eden Misvak'tan ders niteliğinde kapak

BMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla gündeme gelmişti.

Son dönemin öne çıkan mizah dergisi Misvak ise, yeni sayısında bu konuyu ironili bir şekilde ele alarak, Türkiye'de her dönem darbelerin, anarşist sokak hareketlerinin yanında yayınları ile bilinen Leman, Penguen gibi marjinal dergilere, adeta ders niteliğinde bir karikatür çizdi.



