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CHP'yi eleştiremeyen o dergilere ders niteliğinde kapak

  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 21:09 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 21:51
CHP'yi eleştiremeyen o dergilere ders niteliğinde kapak
CHP'yi eleştiremeyen o dergilere ders niteliğinde kapak

Sadece iktidari eleştirip CHP'ye dokunmayan / dergilerine 1 milyon 200 bin lira telefon faturası gelen CHP'li vekili 'i karikatürize eden 'tan ders niteliğinde kapak

BMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili , geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla gündeme gelmişti.

Son dönemin öne çıkan mizah dergisi ise, yeni sayısında bu konuyu ironili bir şekilde ele alarak, Türkiye'de her dönem darbelerin, anarşist sokak hareketlerinin yanında yayınları ile bilinen , gibi marjinal dergilere, adeta ders niteliğinde bir karikatür çizdi.