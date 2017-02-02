Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel ele alınan konular hakkında bilgi verdi. Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, Almanya'daki teröristlerin iadesiyle ilgili soruda zor anlar yaşadı. Öte yandan basın toplantısının soru cevap kısmında dikkat çeken bir detay yaşandı. İslamist terör ifadeleri karşısında sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansöyle'ye bu konuda ders niteliğinde bir cevap verdi. İşte Ankara'daki görüşmeden önemli notlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti.

Görüşmenin ardından Erdoğan'ın makamında gerçekleştirilen ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Sayın Şansölye'yi başkentimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, Merkel ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, askeri, siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkilerle, ulusal ve bölgesel bütün terör olaylarını ele alma, bunları değerlendirme fırsatını bulduklarını aktardı.

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirme imkanı bulduklarını ifade eden Erdoğan, savunma sanayine yönelik birlikte neler yapabileceklerine ilişkin kısa ve özet şekilde görüştüklerini ifade etti.

Erdoğan, siyasi ilişkileri de gerek Avrupa Birliği (AB) süreci gerekse NATO bağlamında görüştüklerini aktararak, "Ekonomik ilişkilerde de ticaret hacmimiz şu an itibarıyla 35 milyar dolar ve bunu daha ileri nasıl taşırız, bunları görüşme imkanımız oldu. Ege'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu." diye konuştu.

"ALMANYA'NIN BİZLERLE DAYANIŞMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Görüşmede bölgesel konuları ve ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele aldıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'de ne gibi adımlar bundan sonraki süreçte atabiliriz, bunları konuştuk. Mülteci sorununu ele alma imkanımız oldu, bunları ayrıca konuştuk. Tabii terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz, bunları da yine konuşma imkanımız oldu. Özellikle de bu konudaki kararlılığımız zaten Türkiye olarak bellidir, buradan taviz vermemiz mümkün değil. Ama uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği değil, burada uluslararası bir dayanışmanın ve mutabakatın olması kesinlikle söz konusudur.

"BİZİM DAYANIŞMAMIZ ÖNEMLİ"

Kaldı ki şu anda Almanya, 3 milyona yakın soydaşımızın yaşadığı bir ülke. Bizim dayanışmamız çok büyük önem arz ediyor. Bu dayanışmayla özellike bölgedeki terörizme, iki NATO ülkesi olmak hasebiyle de koalisyon güçleri içerisindeki Almanya'nın burada bizlerle dayanışması büyük önem arz ediyor. Bu dayanışmamızı, gerek buralarda gerek Ukrayna'da yine bugüne kadar nasıl örneğini verdiysek, bundan sonraki süreçte de vererek devam ettirmemizin gereğine inanıyorum." Merkel'in, Başbakan Binali Yıldırım ile yapacağı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki bu seyahatin Türkiye-Almanya arasında önemli bir yeri olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel ortak basın toplantısı düzenledi

Almanya Başbakanı Merkel ise ikili ve uluslararası konularda, çok yoğun ve detaylı görüşmeler yaptıklarını belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

"BİRBİRİMİZE SÖZ VERDİK"

Bu benim darbe girişiminden sonraki ilk ziyaretim. Darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi için kendisini nasıl ortaya koyduğunu gördük. İkili ekonomik ilişkilerimizi ele aldık. Her türlü terörle mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk (PKK buna dahil) Hepimiz etkileniyoruz ve daha yakın işbirliği için birbirimize söz verdik. İki tarafında önemsediği Suriye ve Irak konusuna değindik. Mülteci konusu önemli bir konu. Tekrar Türkiye'nin bu alanda olağanüstü bir çaba sarfettiğini ifade ettim. AB'nin söz verdiği finans desteğinin en kısa zamanda akması gerektiğini ifade ettim. Somut projelere bu finans katkısının akması gerektiğini ifade ettik. Suriye konusunda siyasi görüşmelerin sürdürülmesini arzu ediyoruz. Zannediyorum ki AB ile Türkiye arasındaki anlaşma her iki tarafın menfaatine sonuçlar getirdi. Açık sözlülükle tartışmalı konuları ele aldığımız için teşekkür ediyorum. Çağdaş dünyamızda sorunları ancak uluslararası diyalogla çözebiliriz.

SORU - CEVAP

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ - REFERANDUM SÜRECİ

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: Kendi tarafımda şuna dikkat çektim: Toplumun çeşitliliğini teminat altına almak için çaba sarfedilmesini söyledim. Türk halkının savunduğu demokratik ilkelerin sağlanması yeni siyasi sistemde de önemli.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Muhalefetin sunduğu tezin şu anda yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı Sistemine yönelik en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı var, yürütme ve yargı var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi söz konusu değil. Mesele şu: Bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak kararlar verilmiş, yasama organının çok daha seri karar almasının yolları açılmış. Yargı da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bu kararı verdi. Nihai kararı millet verecektir. Bir an önce neticeye varırsak isabetli olacaktır.

ALMANYA'DAKİ FETÖ MENSUPLARININ İADESİ

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Her ülke bunu bekler. Elimizde kanıtların olması gerekiyor. Adalet Bakanlarımız bu konuda görüşmeler yapacak bundan sonra da. Bazı mahkeme kararları var, iadelerin yapılamayacağı şeklinde. Adalet bakanlarımız bu konuları görüşecek. Mahkemelerin incelemesine saygı duymalıyız. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar... Şöyle bir izlenim olmamalı. Alman hukuk devletine aykırı bir durum olmamalı.

Bir gazetecinin Almanya Başbakanı Merkel'e yönelik, ülkesindeki FETÖ üyelerinin iadesine ilişkin sorusunun ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İslamist terör ifadesi.. Şansölye'ye de anlattım. Bu ifade biz müslümanları üzmektedir. Bu doğru bir ifade değil. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Kelime anlamı barış olan ifadeyi terörle yan yana getiremeyiz. DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız, sessiz kalırsak bunu kabul olur. Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Dünyada DEAŞ'a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren başka bir ülke yok. PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse Fetullahçı Terör Örgütü odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin de, haklısınız Adalet Bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki 'geciken adalet adalet değildir' anlayışını biz ters yüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum."

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: Türkiye'deki insanlara şunu ifade etmek istiyorum. Din özgürlüğü benim için çok önemli ve demokrasinin bir parçası olarak görüyorum. Bu nedenle Almanya'da Müslümanların inançlarını özgürce yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizdeki Müslüman dernekleri de her türlü teröre karşı seslerini yükselttiler. İnsanlarımızın Müslümanlarla çok büyük takdir duyduklarını ve iş birliği içinde bu teröre karşı mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum