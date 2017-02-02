Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı! "Komşunu al gel"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizmcilere hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada turizm sektörünü heyecanlandıran önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında turizm sektörü için "Komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz" dedi. Erdoğan kampanyayı şöyle açıkladı: Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımız için komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

* Devletin turizm sektörünü desteklemesi için çok önemli sebepleri var. Turizm ülkemizin kendi varlıklarıyla hizmet üretmek demektir. Bu da turizmin değerini artırmaktadır. Ekonomide ilk 10'a girmeyi hedeflerken turizmde ilk 3 içinde yer almak için gayret ediyoruz. Küresel ekonomik krizin süren etkileri, bölgede yaşananlar, politik kırılmalar dünya gibi bizide etkiliyor. Daha önce ilan ettiğimiz turizm eylem planında, mevcut destinasyonları yeninden canlandırmanın yanı sıra daha geniş bir alanda yeni planları devreye sokmak için çalışıyoruz. Turizmde etki alanını çeşitlendirince turist sayısı ciddi oranda arttı. Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, kültürel birikimimizi etkili bir şekilde kullanınca 2023 hedefimiz 86 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımıza ben inanıyorum.

"BİZZAT BENİM HİMAYEMDE BAŞLAYACAK"

* Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu kampanyalar düzenlemekten geçiyor. lkemiz içinde turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz, bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Elbette bu imkanları değerlendirmenin yolu, yeni stratejiler geliştirmekten, yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyona çıkararak bu işe başlamalıyız. Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle iş birliği içinde bir kampanya başlatıyoruz. Buradan turizmcilere, yerli ve yabancı turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak gülümsemelerin yer yüzünde yaşanacak en güzel zamanlara sahip ülkedir. Bunu başka yerlerde göremezsiniz. Efes'ten Kapadokya'ya, Ayasofya'dan Nemrut'tan Mevlana'ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Her bir şehrimiz ayrı güzelliklere sahiptir. Herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem.

"KOMŞUNU AL GEL KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

* Yurt dışında 5 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız içinde ülkesi ile bağlantıları halen devam eden 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkelerine gelen vatandaşlarımızın sıla-ı rahim geleneği mutlaka devam etmelidir. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Bunun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen, akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız izinlerinden en azından bir haftasını da 'Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım' anlayışıyla turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımız için komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz. Bu seferberliği el birliği içinde dalga dalga büyütmeliyiz. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yerde önemlidir ama bizim memleketimiz önemlidir. Gelin bütün düğün dernek neyse burada yapalım. Böyle vesilelerle ülkemize gelecek yabancı misafirlerimizin bu ziyaretlerini her yıl tekrarlayacaklarına inanıyorum.

"YABANCI ÇALIŞANLARA DA ŞU ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Bir başka çağrımız da yabancı çalışanlara. Kimi felaket tellallarının aksine, ülkemizde iş yapan ve ikamet eden yabancılar gerçek Türkiye'yi görme, tanıma, yaşama imkanına sahiptir. Bakanlığımız, sektörle işbirliği yaparak ülkemizdeki 50 bin yabancı sermayeli şirkette çalışanlar için yeni ve çok cazip imkanlar sunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerde çalışanların sadece kendilerini değil, yurt dışındaki merkezlerinde çalışanları da bu imkandan faydalanarak tatillerinin en azından bir haftasını Türkiye'de geçirmeleri için davet ediyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde yanımızda yer alacak herkese şükranlarımı ifade ediyorum.