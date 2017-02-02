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'cüleri ladığı sırada FETÖ'den açığa alındı

  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 07:04
FETÖ'cüleri yargıladığı sırada FETÖ'den açığa alındı
FETÖ'cüleri yargıladığı sırada FETÖ'den açığa alındı

üyelerinin iletişim için kullandığı uygulaması üzerinden yürütülen soruşturma ilerledikçe ilginç bağlantılar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında açığa alınan 7 den biri hakkındaki kararı ByLock kullanan leri ladığı duruşmada öğrendi.

kullandığı ve örgütle irtibatı oludğu belirlenen 7 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alındı. Açığa alınanlardan biri de Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'du, hakkında gözaltı kararı da verilmişti.

Kırşehir ACM Başkanı Aksoy'a, HSYK tarafından açığa alınması ile ilgili karar duruşma sırasında bildirildi. O sırada sanık sandalyesinde ByLock kullandığı için 39'u tutuklu lanan 48 oturuyordu. Aksoy duruşmaya ara verdi. Mahkeme Başkanı Aksoy daha sonra duruşmayı erteendi. Aksoy, akşam gözaltına alındı.

HSYK tarafından açığa alınan ve gözaltı karar verilen 7 isim arasında yer alan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti.

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulup aranması ile ilgili operasyonlarda görevli 4 savcı ile 1 subay, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Listedeki ayrıca, Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu da bulunuyor.