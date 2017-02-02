SABAH’a insan hakları ödülü

AK Parti’nin“Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri”nde, SABAH’ın Yazarlar Kulübü projesi de ödül aldı. Törende Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi: ‘Dayatma ile anayasa olmaz’ demek Meclis’i inkâr etmektir

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dayatma ile anayasa olmaz" sözlerine cevap verdi: "Bu anayasa Meclis'te 1 ay görüşüldü, kendisi de oradaydı. 'Dayatma' demek, Meclis'i yok saymaktır." Başbakan, AK Parti tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Farkındalık ödülleri" töreninde konuştu. SABAH gazetesinin de ödül aldığı törende konuşan Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi:

"Bugünlerde de kafa karıştırıcı çok şeyler söyleniyor, yazılıyor. Biz daha topa girmedik, herkes eteğindeki taşı döksün. Biz de çıkıp hangisinin doğru hangisinin doğru olmadığını anlatacağız. Sayın ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki, 'Dayatma ile anayasa olmaz'. Bu Meclis'i yok saymaktır. Bu anayasa Meclis'te 1 ay boyunca gece gündüz konuşuldu. Kendisi de oradaydı. Bizik teklifimize hayır diyorsun, ona da peki. Ama demokratik sistemi sindireceksin. Milletin iradesini yok sayarsanız günü gelir millet de sizi yok sayar.



SİSTEMİ VATANDAŞ İNŞA EDİYOR

Bir koltukta iki kaptan olmaz. Bu yaptığımız değişiklik, iradeyi milletin doğrudan ülkeyi yönetecek olanlara vermesidir. İşi vekillere bırakmadan, kendiniz hallediyorsunuz yaptığınız bu. Asil gelince vekil geçersiz olur.

Sistemi vatandaş inşa ediyor, teslim ediyor. Ne kadar, iki sandık arasında. O ne kadar, 5 yıl. İşte "diktatör geliyor babadan oğla devredecek, saltanat geliyor" neler neler... İki sandık arasında yetkiyi alıyorsun, iyi yapıyorsan bir kere daha devam ediyorsun üçüncü yok. Ne kadar iyi yaparsan yap."



2 BİN BAŞVURUDAN 15 PROJEYE ÖDÜL

AK Parti tarafından gerçekleştirilen "farkındalık" ödülü için STK'lardan yaklaşık 2 bin başvuru yapıldı. Bu başvurular arasından 15 proje ödüle layık görüldü. ABD ile Avrupa'nın önemli başkentlerinde 15 Temmuz'u ve FETÖ gerçeğini anlatan SABAH Yazarlar Kulübü de "insan hakları" dalında ödüllendirildi. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin, ödülü Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.



Sabah Yazar Kulübü'nün gelecek durağı Moskova

SABAH Yazarlar Kulübü, 15 Temmuz'u dünyaya anlatmak için başlattığı yurtdışı panellerine 21 Şubat'ta Moskova'da devam edecek. Daha önce Londra, Washington, Brüksel ve Berlin'de gerçekleştirilen ve ana teması 15 Temmuz sonrası Türkiye-AB ilişkileri olan panellerin Moskova durağında "Türkiye-Rusya Yakınlaşmasının Ardından Suriye ve Ortadoğu" konulu bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz'ün yapacağı panele, SABAH yazarları, Mahmut Övür, Fahrettin Altun ve Kerem Alkin ile İlnur Çevik konuşmacı olarak katılacak.