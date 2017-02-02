Şarlatanın hayaline ortak oldular

Washington Post gazetesi, 2017’de darbe olma ihtimali yüksek ülkeler arasına Türkiye ve Rusya’yı koyarak, FETÖ elebaşı Gülen’in hayaline ortak oldu. Darbe heveslisi ABD medyası, yönetimdeki partinin iktidarda kalma süresi, ekonomik büyüme ve gayrisafi milli hasıla gibi kriterleri göz önünde bulundurarak uyduruk bir liste hazırladı.

ABD'deki Türkiye düşmanları ve darbe heveslileri karalama kampanyalarına devam ediyor. 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminin ardından şoku hızla atlatan ve istikrar ortamını tesis eden Türkiye, Batı'da bazı odaklar tarafından güvensizmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Karalamalar yapılırken yarım kalan darbe hevesleri de açığa vuruluyor.

POST'A GÖRE DARBE RİSKİ YÜZDE 10

Bu kervana son olarak Washington Post gazetesi eklendi. Gazete yayınladığı haberler adeta FETÖ elebaşı Gülen'in hayaline de ortak oldu. Akşam'ın haberine göre gazetede dün analiz adı altında yayımlanan bir yazıda 2017'de darbe riski en yüksek 30 ülke sıralandı. Listenin büyük bölümünü azgelişmiş Afrika ülkeleri oluştururken Türkiye ve Rusya'nın bu garip listeye sokulması dikkat çekti. Habere göre Türkiye'de listenin 5'inci sırasında yer alıyor ve bu yıl bir darbeyle karşılaşma ihtimali yüzde 10. Eğer böyle bir kalkışma olursa bunu başarı şansı ise yüzde 40 olarak verildi. Michael D. Ward ve Andreas Beger imzalı haberde yüzde 10'un oldukça yüksek bir ihtimal olduğu ifade edildi.

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