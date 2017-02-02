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’de terör örgütü sempatizanı kadın kıskıvrak yakalandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.2.2017 10:30 Güncelleme Tarihi: 2.2.2017 10:40
Şişli’de terör örgütü DHKP-C sempatizanı kadın kıskıvrak yakalandı
Şişli’de terör örgütü DHKP-C sempatizanı kadın kıskıvrak yakalandı

’de bir AVM önündeki polis uygulamasından kaçarak iş merkezine saklanan ve terör örgütü sempatizanlığından araması olduğu öğrenin kadın Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılan şahsın yakalanma anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

'de dün öğle saatlerinde bir AVM önünde uygulama yapan polis ekipleri, kadın bir şahsın kaçtığını fark etti. Polisten yaya olarak kaçarak izin kaybettiren şahıs, yaklaşık 300 metre ileride bir iş merkezine saklandı.

KISKIVRAK YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Durumdan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, iş merkezine baskın düzenledi. İş merkezinden notere saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına aldı.

Polis aracına bindirilerek Şişli Polis Merkezi'ne götürülen şahsın, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda terör örgütü sempatizanlığından arandığı öğrenilen E E., olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından şahıs, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şahsın yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÖZALTINA ALINIRKEN POLİSE DİRENDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş merkezine baskın düzenleyen polis aranan şahsın koluna girip dışarıya çıkartıyor. Şahıs binadan çıkartılırken polislere direnerek, kurtulmaya çalışıyor.