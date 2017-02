Dizilerde bilinçaltı referandum mesajları

Referandum yaklaşırken Kanal D ve Star TV’deki dizilerde bilinçaltı mesajlar dikkati çekiyor. Senaryo gereği seçimlerde ‘Hayır’ sonucu çıkıyor, ‘Her şey hayırlı olacak’ vurgusu yapılıyor

Kanal D ve Star TV'de yayımlanan dizilerde, referandum öncesi halkın tercihini 'Hayır' yönünde etkilemeye dönük algı çalışması dikkat çekiyor. 'Hayat Şarkısı', 'Kara Sevda' ve Adı Efsane' dizilerinde kurgulanan oylama sahnelerinde 'Hayır' kararı çıkıyor ve 'Her şey Hayır'lı olacak' repliği vurgulanıyor.



ALGI OPERASYONU

Dizilerde öne çıkan mesaj sahnelerinin ilk örneği Kanal D'de yayımlanan 'Hayat Şarkısı'nda ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde ev halkı masada otururken, babaannenin torununu görmeye gidip gitmemesi konusunda oylama yapılıyor ve 'Hayır' kararı çıkıyor. Tüm aile üyelerine fikir danışan baba, herkesten 'Hayır' cevabını alınca babaanneye dönüp "Bana kalsa gönülden 'Evet' diyeceğim ama ahaliyi görüyorsun, asma suratını karar belli" diyor. Bu sahne sosyal medyada 'Referanduma gönderme yapıldı' şeklinde yorumlandı. Algı operasyonuna katılan bir diğer dizi ise yine Kanal D ekranında yayımlanan 'Adı Efsane' oldu. Dizide geçen nezarethane sahnesinde Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı basketbol hocası, nezarethaneye giren öğrencisinin "Ee, ne olacak şimdi, her şey bitti mi yani?" sorusu üzerine "Her şey 'Hayır'lı olacak" diyor.







'BAŞKAN' SEÇİLEMEDİ

Star TV'deki Kara Sevda dizisinde senaryo gereği yönetim kurulu başkanı seçimi yapılıyor ve karar 'Hayır' çıkıyor. Seçimlerinde kazanacağına kesin gözüyle bakan karakter ise seçimi kaybedince çılgına dönüyor ve "Bu benim imparatorluğum" diyerek, odadaki eşyaları fırlatıyor. Dizilerde son günlerde ardı ardına gelen 'Hayır' vurgusu izleyenlerin gözünden kaçmazken, sosyal medyada da konuyla ilgili birçok yorum yapıldı.



ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR

Gazeteci yazar Salih Tuna: "Birileri dizilerini gündeme getirebilmek, reytingdeki kan kaybını durdurabilmek için bu tür oyunlara başvuruyor. 'Hayat Şarkısı' çok kötü bir durumda. 'Kara Sevda' da öyle. 'Adı Efsane' de iyi bir giriş yapamadı. Bu dizilerin senarist ve yönetmenleri, referandum öncesi oluşan atmosferin üzerinde sörf yapıp dizilerinin reytingini artırmaya çalışıyor. Bu her şeyden önce sanata saygısızlık. Buradan bir şey çıkmaz. 'Vatanım Sensin' dizisinde de hiç alakasız Yerde Mustafa Kemal ve İzmir Marşı yerleştirmeye çalışıldı. Ama ne yapsalar FETÖ konsepti olmaktan çıkamıyor. Çünkü konsepti 'Vatan için vatan haini olabilmek' şeklinde. FETÖ'den tutuklu ne kadar vatan haini varsa ortaya koyabileceği tek gerekçe budur zaten. Bunun senaryosunu da FETÖ'nün çok bilinen bir senaristi yazdı."