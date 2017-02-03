Dost uyarısı: DEAŞ neyse FETÖ de odur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK, PYD, YPG neyse FETÖ odur. Ülkemde darbe yapan eğer kalkıp Almanya’ya kaçıyorsa Alman yönetimi de bir şeyler yapmalı. İki dost müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar alınmalı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Şansölyesi Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Askeri, siyasi, ekonomik, AB ve NATO, ticari ilişkilerle ulusal, bölgesel bütün terör olaylarının ele alındığı 2.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

DAYANIŞMAMIZ SÜRECEK: Terörle mücadelede birlikte neler yapabiliriz konuştuk. Uluslararası terörizmle mücadele sadece bir ülkenin halledebileceği iş değil, uluslararası bir dayanışmanın olmalı. Almanya 3 milyona yakın soydaşımızın yaşadığı ülke, bizim dayanışmamız önem arz ediyor. Dayanışmamızın bundan sonraki süreçte de devam ettireceğimize inanıyorum.



BİR AN ÖNCE NETİCEYE VARMALI: (ABD ve Almanya'nın terör örgütü mensuplarına sahip çıkması) PKK neyse, PYD neyse, YPG neyse FETÖ odur. Benim ülkemde devlete darbe yapacak ve bu darbe yapan eğer kalkıp Almanya'ya kaçıyorsa, Almanya'da barınıyorsa bunlara karşı Alman yönetiminin bir şeyler yapması gerekiyor. Adalet bakanları birbirleriyle ilişki kurmak suretiyle belge, bilgi bunlar gönderilebilir ama biz Amerika'ya da 85 koli belge, bilgi gönderdik, hala yargıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Biz aynı zamanda NATO'da beraberiz, iki dost, müttefik ülkeyiz. Bu konularda çok daha seri kararlar almak suretiyle inanıyorum ki 'geciken adalet adalet değildir' anlayışını biz tersyüz edip bir an önce neticeye varırsak isabetli olur diye düşünüyorum.

HAKİKAT PAYI YOK: (Anayasa değişikliğiyle ilgili muhalefetin asılsız iddiaları) Yarın öbür gün metin parlamentodan bana ulaşacak. En ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı, yürütme, yargı yine var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi diye bir şey söz konusu değil. Bütün mesele şudur; Yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş. Yasama organının çok daha seri yolları açılmış, yargı aynı şekilde varlığını koruyor, o da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin bu konuda hedef saptırmaya yönelik gayretleri var. Şimdi nihai kararı verecek yer millettir. Millet nasıl bir karar verirse buna da herkes uymak zorundadır. Nisan ayında sandık milletin önüne gelecektir. Nihai karar mercii de burasıdır.

ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL GAZİ MECLİS'İ ZİYARET ETTİ!

MERKEL SON 1.5 YILDA 5'İNCİ KEZ TÜRKİYE'DE

Merkel 12 yıllık iktidarı süresince Türkiye'ye dokuzuncu ziyaretini gerçekleştirdi. İlk ziyaretini 2006'da yapan Merkel daha sonra 2010 ve 2013'te geldi. Merkel mülteci krizi nedeniyle son 1.5 yılda Türkiye'ye 5 kez geldi. 2015'te biri G-20 Zirvesi olmak üzere iki kez gelen Merkel, 2016'da ise 3 kez Türkiye'ye geldi.





İSLAMİST TERÖR SÖZÜNE TEPKİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'in kullandığı "İslamist terör" ifadesine ise tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam ile terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. DEAŞ terör örgütünden dolayı, kalkıp 'İslamist terör'ü kullanırsak bu üzücü olur. Bunu lütfen kullanmayalım" dedi. Hatasını anlayan Merkel ise İslam ile İslamist terimleri arasında farklar bulunduğunu ifade ederek, ülkesinde insanların Müslümanlara karşı çok büyük takdir duyduklarını ve işbirliği içinde teröre karşı birlikte mücadele verdiklerini söyledi.





'TÜRK HALKI DEMOKRASİ İÇİN CANINI ORTAYA KOYDU'

Erdoğan'ın ardından söz alan Merkel şunları söyledi:

Darbe teşebbüsünden sonraki ilk ziyaretim. Terörle mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve aynı zamanda bu darbe teşebbüsüne neden olanların da cezalandırılması gerektiğini, fakat aynı zamanda suçun bireysel olarak tespit edilmesi gerektiğini ifade ettim.

Bu darbe teşebbüsünde Türk halkının demokrasi ve demokratik ilkeler için nasıl canını ortaya koyduğunu gördük. Bizim adım atmamız için elimizde kanıtlar olması gerekiyor. Mahkemeler bunu değerlendiriyor, bazı koşullarda iadelerin yapılamayacağı yönünde... Bundan sonra adalet bakanlarımız görüşmeler yapacak. Mahkemelerin sonucuna tabii ki saygı duymalıyız.

İslamist terör, her türlü terörle mücadele, PKK da buna dahil, bu mücadelede yakın bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini konuştuk. Daha yakın işbirliği içinde olma sözü verdik. Mülteci konusunda Türkiye'nin olağanüstü çabalar harcadığını belirttim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MERKEL ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



ERDOĞAN'DAN MERKEL'E MÜTTEFİK SİTEMİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin önemli gündem maddesi terörle mücadele oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında endişelerini Merkel ile paylaştı. Erdoğan, bu terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade etti. Erdoğan, geri kabul anlaşması neticesinde Ege Denizi'nde yaşanan ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli olduğunu ifade ederek, AB'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini hatırlattı.