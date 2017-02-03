İstanbul’da DEAŞ’a flaş dava!

İstanbul’da eylem hazırlığı içerisinde oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemleri ardından 28’i tutuklanan 35 DEAŞ terör örgütü üyesi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak’ suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan çalışmalarda alınan ifadeler doğrultusunda 23 Aralık 2016'da 41 şüpheli hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 32'si gözaltına alınmış, 28'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin yılbaşında İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına eylem yapabileceği değerlendirilmişti.

Soruşturmayı tamamlayan Savcı Mehmet Şenay Baygın, 35 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. 6 şüpheli hakkında 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 29 şüpheli hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamaları ile ceza isteyen savcı Baygın, iddianameyi Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'a teslim etti.Başsavcı Vekili Yılmaz'ın onayladığı iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.