Mahkemede utandı

İslam'a ve Müslümanlara sosyal paylaşım hesabında yaptığı ağır hakaretlerden dolayı "tutuklama talebiyle" sevk edildiği mahkemede serbest kalan CHP Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil'in ifadesine ulaşıldı. Sera Kadıgil, mahkemede ezan ile ilgili attığı tweet sebebiyle utandığını" ileri sürdü. Kadıgil, CHP Parti Meclisi'ne girdiğinde eski paylaşımlarını sildiğini de iddia etti. Sera Kadıgil'in tutuksuz yargılanmasına ilişkin kararda "ezan tweet'i ile ilgili utandığını ve pişman olduğunu belirtmesine" işaret edilmesi de dikkat çekti. İşte serbest bırakılan Kadıgil'in o mesajları;

O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!!"

"Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar",

Van'a yardım göndermeyin gebersin p..enkler" tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı hiç anlamamışsınız ve annem."

Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"