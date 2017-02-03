Melih Altınok: Uzattınız!

Melih Altınok bugünkü yazısında meclise ödettiği akılalmaz fatura ile gündeme gelen CHP'li Elif Doğan ve dün onun izinden gittikleri ortaya çıkan iki CHP'li vekili yazdı. Milletten özür dilemek yerine 'Bu hakkı vermeseydiniz' diyen CHP'li vekil ve Genel Başkanı hicveden Altınok, skandalı muhit-konut ilişkisi içerisinde değerlendirdi.

Konuşmaya doyamayan ergen sevgililerin telefonu kimin kapatacağı konusundaki sınırsız nazları karikatürlere, skeçlere konu olmuştur. Bilirsiniz işte:

Önce taraflardan biri "Hadi kapa't" der. Ve sonrası da tenis maçı gibi devam eder:

- Önce sen...

- Hayır sen

- Ya sen...

Ama nereye kadar uzatırsa uzatsınlar şimdiye kadar hiçbir çifte 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası gelmemiştir değil mi?

Ama Meclis bütçesinden yani bizlerin cebinden İstanbul Ulus'ta 3+1 ev alacak kadartelefon görüşmesi yapan CHP'li vekil Elif Doğan'a gelmiş!

Kuşkusuz, 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasının yanı sıra, sadece geçtiğimiz ocakta 700 bin liralık (Üsküdar 2+1, kombili) daha konuşan Sayın Vekil daha ciddi görüşmeler yapmıştır. ABD'deki akrabalarıyla falan...

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