X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Melih Altınok: Uzattınız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: Uzattınız!

  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 10:04
Melih Altınok: Uzattınız!
Melih Altınok: Uzattınız!

bugünkü yazısında meclise ödettiği akılalmaz ile gündeme gelen CHP'li ve dün onun izinden gittikleri ortaya çıkan iki CHP'li vekili yazdı. Milletten özür dilemek yerine 'Bu hakkı vermeseydiniz' diyen CHP'li vekil ve Genel Başkanı hicveden Altınok, skandalı muhit-konut ilişkisi içerisinde değerlendirdi.

Konuşmaya doyamayan ergen sevgililerin telefonu kimin kapatacağı konusundaki sınırsız nazları karikatürlere, skeçlere konu olmuştur. Bilirsiniz işte:
Önce taraflardan biri "Hadi kapa't" der. Ve sonrası da tenis maçı gibi devam eder:

- Önce sen...
- Hayır sen
- Ya sen...

Ama nereye kadar uzatırsa uzatsınlar şimdiye kadar hiçbir çifte 1 milyon 200 bin liralık telefon faturası gelmemiştir değil mi?

Ama Meclis bütçesinden yani bizlerin cebinden İstanbul Ulus'ta 3+1 ev alacak kadartelefon görüşmesi yapan CHP'li vekil 'a gelmiş!
Kuşkusuz, 1 milyon 200 bin liralık telefon sının yanı sıra, sadece geçtiğimiz ocakta 700 bin liralık (Üsküdar 2+1, kombili) daha konuşan Sayın Vekil daha ciddi görüşmeler yapmıştır. ABD'deki akrabalarıyla falan...

YAZININ TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

SEN KAPAT. YAA ÖNCE SEN...