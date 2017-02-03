X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sahte kimlikle pasaport almaya çalışan PKK’lı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

le pasaport almaya çalışan ’lı yakalandı

  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 07:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 07:34
Sahte kimlikle pasaport almaya çalışan PKK’lı yakalandı
Sahte kimlikle pasaport almaya çalışan PKK’lı yakalandı

Bursa’da, /KCK üyesi olmak suçundan aranan şahıs, yurt dışına kaçmak için le pasaport almaya kalkışınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, /KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve örgüte üye olmak suçundan aranan bir kişi, Bursa'ya geldi. İsmi açıklanmayan PKK üyesi, yurt dışına kaçmak için, ile Emniyet Müdürlüğü'ne pasaport müracaatı yaptı. Zanlı, alacağı pasaportla yurt dışına kaçmayı hayal ederken, polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında yakalama emri olan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.