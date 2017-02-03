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ARKADAŞINA GÖNDER Suriyeli muhalifler Ankara'da!
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'da!

AA
  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 10:12
Suriyeli muhalifler Ankara'da!
Suriyeli muhalifler Ankara'da!

muhalefetinin askeri ve siyasi temsilcileri, bu ay 'de yapılması öngörülen görüşmelere hazırlanmak için 'ya geldi.

muhalefetinin temsilcileri, bu ay içinde 'de yapılması planlanan görüşmeleri istişare etmek için 'ya geldi.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİ DEĞERLENDİRECEKLER

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileri, Cenevre görüşmelerini değerlendirmek üzere bakanlıkta bir toplantıya katılacak.

TOPLANTIDA KİMLER VAR?

Toplantıda, Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, toplantısına katılan askeri grupların temsilcileri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları hazır bulunacak.

ASTANA TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde Astana'da düzenlenen toplantının sonuçlarının da ele alınacağı belirtilirken bazı Dürzi ve Alevi şahsiyetler ile din alimlerinin de toplantıya katılacağı kaydedildi.