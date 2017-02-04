Bakan Bozdağ'dan firari FETÖ'cülere sert gönderme!

Adalet Bakanı Bozdağ, darbe girişiminde bulunanlardan hesap sorulacağını belirterek, "Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının cezasını mutlaka görecekler." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta Büyük Sinema Salonu'nda AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında, Türkiye'nin 2016'yı çok büyük zorluklarla geçirdiğini söyledi.

Geçen yıl 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, Türk demokrasisi, siyasal hayatı ve tarihi bakımından çok önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Belki dünyada böylesi bir vahşeti yaşayan ülke sayısı çok azdır ama böylesi büyük bir vahşet karşısında milli iradesine, hukukuna, devletine, seçilmişlerine, anayasasına ölümüne sahip çıkan ve destan yazan millet varlığı yoktur. Ne zaman düdük çalan olsa başka ülkelere bakın, düdük çalanlar hep kazanmış. Türkiye'nin geçmişine baktığınız zaman 15 Temmuz'a kadar çalınan düdükler hep başarılı olmuş. Ama 15 Temmuz'da Türkiye'nin hem siyaseti, hem yönetimi, hem meclisi, hem medyası, hem sivil toplum örgütü farklı durmuş hem de halkımız farklı durmuş. Ölümüne, hep beraber demokrasi demiş, hukuk demiş, milli irade demiş ve darbecilere Türkiye'yi değil, dünyayı dar etmiştir, dar. Şimdi kaçıyorlar, Amerika'ya kaçıyorlar, Almanya'ya kaçıyorlar, başka yerlere kaçıyorlar. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar onları bulmak, milletin yargısının önüne çıkarmak ve milletin yargısına hesap vermesini sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Kaçan darbeciler mutlaka hesap verecekler. Kaçanlar, kaçtıklarıyla kalacaklarını düşünmesinler. Millete yaptıklarının, bu devlete yaptıklarının, şehit ettiklerinin, gazi yaptıklarının, akıttıkları kanların, bu millete ve devlete yaptıkları ihanetin cezasını mutlaka görecekler. Ondan kimsenin endişesi olmamalıdır."