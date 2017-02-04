Bakan Müezzinoğlu: Tüm seçimlerin finaline gidiyoruz

"Hedef 2023 Buluşmaları" kapsamında yapılan istişare toplantısının konukları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu oldu. Toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, referandumun AK Parti’nin girdiği tüm seçimlerin finali değerinde olduğuna dikkat çekerek “Milletin geleceğini şekillendirme noktasında hayati bir referandum sürecine gidiyoruz. Tüm seçimlerin finaline gidiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünya beşten büyüktür diyen, kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Evet ile birlikte, Cumhur ile Cumhuriyetin, Cumhur ile Cumhurbaşkanın kucaklaştığı bir sistemi tesis edeceğiz" dedi.

TÜM SEÇİMLERİN FİNALİNE GİDİYORUZ

Referandumun, AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerin finali değerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

Milletin geleceğini şekillendirme noktasında hayati bir referandum sürecine gidiyoruz. Tüm seçimlerin finaline gidiyoruz. Vesayet odakları, kapalı kapılar ardında aldıkları kararlar ile milletin iradesiyle oynayamayacaklar. Bu zihniyetin temsilcileri referanduma 'hayır' diyorlar. Millete inanmayanlar, güvenmeyenler referanduma 'hayır' diyorlar. CHP'nin siyaseti ve demokrasi anlayışı samimiyetsizler üzerine kuruludur. Onlar cumhura zulmettiler. Değerlerini yok saydılar. Milletin medeniyet hedeflerine ulaşabilmesinin yolu, sonucun evet çıkmasıyla açılacaktır. Evet ile birlikte 15 yıldır süren, devam eden hizmetlerimizin kalıcı hale gelmesini sağlayacağız. Milletin iradesini merkeze almayan sistem sorunu çözülecektir. Evet ile birlikte, mazlum ve mağdur milletlerin yanında duran Türkiye'nin daha da güçlenmesini sağlayacağız. Çünkü onların gözü Türkiye'dedir. Balkanlar'da, Ortadoğu'da 'Türkiye güçlüyse biz de burada güçlüyüz' diyorlar. Sorumluluğuz sadece 80 milyona değil, tüm ümmet coğrafyasınadır. Dünya beşten büyüktür diyen, kurucu liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için çalışacağız. Evet ile birlikte, Cumhur ile Cumhuriyetin Cumhur ile Cumhurbaşkanın kucaklaştığı bir sistemi tesis edeceğiz.