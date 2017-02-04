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kaçtı! Yerine atandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 12:03
Belediye başkanı kaçtı! Yerine kayyum atandı
Belediye başkanı kaçtı! Yerine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı, İlçesi 'li Cemile Eminoğlu'nu görevden alırken, yerine olarak İlçe Kaymakamı Turgay Güleç'i atadı.

İçişleri Bakanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan, ancak, aramalara rağmen bulunamayan İlçesi 'li Cemile Eminoğlu'nu görevden alırken, yerine olarak İlçe Kaymakamı Turgay Güleç'i atadı.

BULUNAMADI

Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı. Ev ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı.

KAYYUM ATANDI

Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyum olarak atandı. Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi. Bu sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramaları sürdürüyor.