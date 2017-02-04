CHP’den skandala ‘istifa’ makyajı

CHP’deki fatura skandalını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 15 gün sonra harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Türkmen’i partiden ihraç etmek yerine sadece sembolik olarak ‘divan görevinden istifa’ çağrısı yaptı

TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturası krizi tırmanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaya aldığı Türkmen için "partiden ihraç" yerine "Divan üyeliğinden ayrılması" yönünde çağrı yapması, kamuoyunda ve parti tabanında oluşan tepkileri yatıştırmaya yönelik adım olarak değerlendiriliyor. CHP liderinin iki kez "TBMM

Başkanlık Divanı'ndan istifa et" çağrısına da Türkmen'den pişkin bir yanıt geldi. Millete ödettiği servet değerindeki faturayı görmezden gelerek, bu durum karşısında istifa edilmesi gerekmediğini söyleyen Türkmen, "Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra gereği neyse yaparım. Alınacak karara uyarım" dedi.



93'TEN BERİ EN YÜKSEK

Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın ise Başkanlık Divanı üyeleri, komisyon başkanları ile grup başkanvekilleri ve grup başkanlarına tanınan sınırsız hakkın 1993'ten bu yana uygulandığını belirtti. 23 yıllık sürede sınırsız iletişim hakkını Türkmen kadar ölçüsüz kullanan birinin olmadığını dile getiren Aydın, CHP'li Türkmen'in kendisine faturalarla ilgili bilgi verilmediği yönündeki iddiasını da yalanladı. Aydın, faturaların aylık ödendiğini belirtirken her milletvekiline gelen faturayla ilgili bilgi verildiğini, habersiz olmasının da mümkün olmadığını kaydetti. Aydın önümüzdeki hafta toplanması beklenen Başkanlık Divanı'nın bazı divan üyelerinin yurtdışında olması nedeniyle bir sonraki hafta toplanabileceğini bildirdi. Başkanlık Divanı öncesinde yürütülen çalışma ise divan üyeleri, komisyon başkanları ve grup başkanvekillerinin harcamalarına sınır getirilmesini öngörüyor.



İHRAÇ YERİNE, KORUDU

23 kişiden oluşan "Başkanlık Divanı'nda, üyelerin 13'ü AK Parti, 6'sı CHP, 2'şer vekil de HDP ve MHP'li isimlerden oluşuyor. Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediği Türkmen, bu çağrıya yanıt verip görevinden ayrılması halinde boşalan üyelik için yeni bir CHP'li isim getirilebilecek. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'nun, milletin hakkını gasp eden milletvekilini koruyarak, sahiplenerek, bu rezaleti örtbas edeceğini düşündüğünü belirterek, "Kılıçdaroğlu, halkın haklı tepkisi karşısında kendince kurnazca ara bir formül buldu ve bu vekilin TBMM Başkanlık Divanı'ndan istifası istendi. Etik olanı, hak gaspı yapan Milletvekili Elif Türkmen'in disipline gönderilerek CHP'den de ihraç ettirilmesidir. Bu karar bu ayıbı örtmez" diye konuştu.