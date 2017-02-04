Tunceli’de PKK'ya bir darbe daha!

Tunceli’de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen bir sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat İlçesi'nde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-2 operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemelere ilişkin valilik de açıklama yaptı.



Valilik açıklamasında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz Hozat ilçesi Aşağışavaliler bölgesinde 4 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan KARADAVUT-2" Operasyonu kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınak içerisinde; (1) adet 12kg tüp, (1) adet AKÜ, 20 lt benzin, (1050)kg un, (200)kg şeker, (200) kg tuz, teröristlere ait çok sayıda kışlık giyecek, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.