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’de 'ya bir darbe daha!

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 23:55 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 00:22
Tunceli’de PKK'ya bir darbe daha!
Tunceli’de PKK'ya bir darbe daha!

’de güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen bir ta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hozat İlçesi'nde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut-2 operasyonu kapsamında ele geçirilen malzemelere ilişkin valilik de açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz Hozat ilçesi Aşağışavaliler bölgesinde 4 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan KARADAVUT-2" Operasyonu kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen içerisinde; (1) adet 12kg tüp, (1) adet AKÜ, 20 lt benzin, (1050)kg un, (200)kg şeker, (200) kg tuz, teröristlere ait çok sayıda kışlık giyecek, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.