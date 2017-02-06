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Skandal Divan gündeminde

EDA IŞIK EDA IŞIK
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017
Skandal fatura Divan gündeminde
Skandal fatura Divan gündeminde

Meclis Başkanlık Divanı, Adana milletvekili 'in 1.2 milyon TL'lik sını görüşmek için bu hafta toplanacak. Divan üyelerinin harcamalarına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Divan, daha önce aldığı karar gereğince divan üyesi milletvekillerine sınırsız harcama yapma yetkisi verilmesi konusunda karar almıştı. Türkmen'in 2016 yılında 1.2 milyon TL, bu yılın ocak ayında ise 700 bin TL'lik harcama yaparak bu hakkı suistimal etmesi tartışma yarattı. Divan üyelerinin haberleşme giderlerine diğer milletvekillerinde olduğu gibi maaşının iki katına kadar Meclis ödemesi yapılması planlanıyor. Başkanlık Divanı üyesi milletvekili bu rakamı aşarsa kendi cebinden ödeyecek. Türkmen, yüksek faturanın kamuoyuna yansımasının ardından önceki gün Başkanlık Divanı'ndan istifa etmişti. Kamuoyunda yüksek faturanın CHP'li Türkmen'in ödemesine yönelik kampanyalar başlatıldı.