Skandal fatura Divan gündeminde

Meclis Başkanlık Divanı, CHP Adana milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1.2 milyon TL'lik faturasını görüşmek için bu hafta toplanacak. Divan üyelerinin harcamalarına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Divan, daha önce aldığı karar gereğince divan üyesi milletvekillerine sınırsız harcama yapma yetkisi verilmesi konusunda karar almıştı. Türkmen'in 2016 yılında 1.2 milyon TL, bu yılın ocak ayında ise 700 bin TL'lik harcama yaparak bu hakkı suistimal etmesi tartışma yarattı. Divan üyelerinin haberleşme giderlerine diğer milletvekillerinde olduğu gibi maaşının iki katına kadar Meclis ödemesi yapılması planlanıyor. Başkanlık Divanı üyesi milletvekili bu rakamı aşarsa kendi cebinden ödeyecek. Türkmen, yüksek faturanın kamuoyuna yansımasının ardından önceki gün Başkanlık Divanı'ndan istifa etmişti. Kamuoyunda yüksek faturanın CHP'li Türkmen'in ödemesine yönelik kampanyalar başlatıldı.