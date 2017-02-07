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8 ilde u! 19 kişi nda

AA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 16:46
8 ilde FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltında
8 ilde FETÖ operasyonu! 19 kişi gözaltında

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde düzenlenen da, "" kullandıkları tespit edilen 19 kişi na alındı.

Afyonkarahisar merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik da "" kullandıkları tespit edilen 19 kişi na alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, Muğla ve Denizli'de örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce melekten ihraç edilen polis memurlarının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında polis memuru ve eşlerinin bulunduğu, haklarına yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.