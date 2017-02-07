Çember daralıyor

TSK destekli muhaliflerce üç taraftan kuşatılan El Bab’ın savunma hatlarından Bza’a köyü ÖSO denetimine girdi. Kentin Rakka ve Deyr Ez Zor bağlantısı ise rejim güçleri tarafından kesildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli muhalif güçlerce yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kritik gelişme yaşandı. Kuzey ve batı tarafından kuşatma altında tutulan kentin doğusundaki savunma hattı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları tarafından kırıldı. Kuzeydeki Kabasin köyü ile birlikte DEAŞ'ın ikinci savunma hattı konumunda bulunan Bza'a köyüne doğudan giren muhalifler beldede kontrolü sağladı. Böylece 9 Aralık'tan bu yana süren El Bab operasyonunda batıdan ve kuzeyden El Bab'ı kuşatan muhalifler doğudan da El Bab sınırlarına dayanmış oldu.



256 HEDEF VURULDU

Operasyona ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı da harekâtın 167'nci gününde DEAŞ'a ait 256 hedefin ateş altına alındığını duyurdu. Açıklamada 13 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, 65 hedefin de havadan vurulduğu, DEAŞ'a ait 59 bina, 4 karargâh ve 2 kontrol noktasının imha edildiği kaydedildi.



DİRENCİ KIRILIYOR

Askeri kaynaklar, üçüncü ayına giren El Bab operasyonunda "sivil hassasiyet" nedeniyle "temkinli" ilerleme sağlandığı bilgisini paylaşırken, örgütün özellikle sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığı bilgisini paylaşıyor. Karargâhlarını sivil yerleşimlerin arasına kuran terör örgütü DEAŞ, cami ve hastanelere de konuşlanıyor. DEAŞ'ın "canlı kalkan" stratejisi karşısında TSK ve ÖSO, ilçeye doğrudan hızlıca girmek yerine, kuşatmayı güçlendirip direnci kırmayı tercih ediyor.



BAĞLANTISI KESİLDİ

Bölgeye dair kritik gelişmelerden biri de güney cephede yaşandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus hava desteği ile El Bab'a güneyden saldıran rejim güçlerinin, El Bab güneyindeki Uwayshiyah köyü tepelerini ele geçirdiğini duyurdu. Gözlemevi rejim ordusunun son hamlesiyle DEAŞ'ın Rakka ve Deyr Ez Zor'dan El Bab'a uzanan stratejik bağlantı yolunu da kestiğini açıkladı. Şubat ayının ilk haftasına kadar 30'dan fazla köyü ele geçiren rejim güçleri, böylece El Bab'a güney hattından 5.8 kilometreye kadar yaklaştı. Güneyde, DEAŞ'ın El Bab'tan önce kontrol ettiği Tadif dışında son köyler olan Birat El Bab, Shamawiyah, Dayr Qak'a dayanan rejim güçlerinin, kenti doğu tarafından kuşatma altına almak istediği bildirildi.



ASTANA'DA GÜNDEM ATEŞKES

Türkiye, Rusya ve İran, 23-24 Ocak'ta gerçekleştirilen zirvenin ardından Suriye'deki ateşkesi ele almak adına bir kez daha masaya oturdu. Kazakistan Astana'da yapılan toplantıda tarafların, "varılan ateşkesin devam etmesi için kararlılık mesajı verdiği" öğrenildi. İlk kez Ürdün'den temsilcinin de katıldığı görüşmelerde muhaliflerin ateşkese ilişkin önerileri de ele alındı.