DBP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının DBP'li Belediye Başkanı Akif Kaya'yı görevden uzaklaştırdığı belirtildi. Hakkari merkez ve ilçelerinde kayyum atanmayan tek belediye olan Esendere Belde Belediyesinde de Başkan Kaya'nın uzaklaştırılmasıyla görevde kalan DBP'li belediye başkanı kalmadı.

AĞRI'DA BAŞKAN YARDIMCISI VE 5 MECLİS ÜYESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILD

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye meclis üyelerinin Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir olduğu belirtildi.