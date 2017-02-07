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'li görevden uzaklaştırıldı

İHA
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017 13:52 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 13:57
DBP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
DBP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

'nin Yüksekova ilçesine bağlı Belde Akif Kaya görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının 'li Akif Kaya'yı görevden uzaklaştırdığı belirtildi. merkez ve ilçelerinde kayyum atanmayan tek belediye olan Belde Belediyesinde de Başkan Kaya'nın uzaklaştırılmasıyla görevde kalan DBP'li belediye başkanı kalmadı.

AĞRI'DA BAŞKAN YARDIMCISI VE 5 MECLİS ÜYESİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILD

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye meclis üyelerinin Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir olduğu belirtildi.