İstanbul'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen M.K, 24 Aralık 2016'da Gaziantep'te yakalandı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.K'nın ifadesi doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.D, M.E. ve A.D, İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.E. ve A.D. tutuklandı, A.D. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.