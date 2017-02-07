Maaş alıp Türkiye'yi karalıyorlar!

Aylardır Meclis çalışmalarına katılmayan, firar ettikleri Avrupa ülkelerinde dolaşıp Türkiye’yi karalayan HDP’li milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk, 15 bin liraya yakın maaşlarını almaya devam ediyorlar.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, terör örgütü PKK'ya kendi aracıyla silah sevk etmekten ve örgüte yardım yataklıktan hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle firar ettiği Avrupa'da kendisini "Yıkılmış bir şehrin vekili" olarak tanıtıyor. Tıpkı Can Dündar'ın "Cehennemden geliyorum" diye ülkesini Almanya'da karaladığı gibi, PKK'nın düzenlediği toplantılarda, konferanslarda katliamların yaşandığı bir ülkeden geldiğini söylüyor. Terörist cenazesine katılmak ve terör örgütüne yardım etmekten hakkında soruşturmalar bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk de aynı şekilde terör örgütünün toplantılarında, etkinliklerinde Türkiye'ye ağır ithamlarda bulunuyor, katliamla suçluyor.

Vekillik yeminini TBMM'de yapan Sarıyıldız'a Türkiye aleyhindeki hizmetlerinden dolayı Fransa'nın Champigny Belediyesi'nde düzenlenen törenle fahri vatandaşlık bile verildi. İşte bu iki Türkiye düşmanı terör destekçisi HDP'li vekil, aylık ortalama 15 bin TL'ye tekabül eden milletvekili maaşlarını almaya devam ediyor.

Yine her iki HDP'li vekil, sosyal medya hesaplarını da tam bir Türkiye karşıtı kara propaganda aracı olarak kullanmayı sürdürüyor.