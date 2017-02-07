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'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 6.2.2017 22:50 Güncelleme Tarihi: 7.2.2017 02:13
TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı!
TKP/ML-TİKKO'nun şehir yapılanması sorumlusu yakalandı!

'de terör örgütü şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkezli terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, TKP/ML-TİKKO şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.