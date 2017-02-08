CHP, PKK ve FETÖ’nün kayığına binmiş halde

Başbakan Yıldırım grup toplantısında CHP’ye yüklendi: PKK, FETÖ ‘hayır’ dediği için ‘evet’ diyoruz dedik, cevap CHP’den geldi. Zaten onların kayığına binmiş vaziyetteler. Allah CHP’yi ıslah etsin

AK Parti Grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:

Anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP'dir. 2007'de cumhurbaşkanı seçtirmeyen CHP bu işin başlangıcına sebep olmuştur. CHP anayasa değişikliğini engellemek için bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı verdi.

PKK 'hayır' dediği için, FETÖ 'hayır' dediği için biz bu anayasa değişikliğine 'evet' diyoruz" dedik. Biz, cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP, zaten onların kayığına binmiş vaziyette. Allah CHP'yi ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. Eğer 15 yıldır bunu anlamadıysanız bugün bir fırsat düştü önünüze, hiç değilse bu referandumda ıskalamayın, milletin gönlüne girmeyi başarın, sizin de bahtınız açılsın.

SİYASİ OKUS POKUSÇULAR

Milletim siyasi okus pokusçulara itimat etmez. Bunlar olmayan şeyleri göstermeye bayılıyorlar. En sevdikleri iş korku senaryoları ile milletin aklını karıştırmak. Anayasa değişiklik teklifinin komisyonda görüşmelerinden bugüne kadar 'üniter yapı bozulacak' diyorlar. Dilimizde tüy bitti; rejim tartışması 1923'te bitti.

Başörtüsünde de böyle yaptılar, rejim meselesi dediler. Sorunu çözdük rejim dimdik hala ayakta. Asıl sorun rejim değil, zihniyet sorunudur. Zihniyeti eski Türkiye'nin anti demokratik labirentlerinde kaybolanlarla kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye laik sosyal bir hukuk devletidir, nokta. Rejime en büyük zararı, rejimi ağzına sakız edenler veriyor.

Cumhurbaşkanı Meclis'i fesih edecekmiş. Etrafa yumruk sallamakta, kürsüye kendilerini bağlamaktan değişikliği okumamışlar. Kimsenin fesih yetkisi yok. Seçime götürme yetkisi var. Seçim kararı almak demek ikisi birden seçime gitmesi demek. Biliyorlar da işlerine öyle geliyor. Başbakan Yıldırım dün ayrıca BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide'yi kabul etti. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Yıldırım, şubat ayında müzakerelerde ilerleme sağlanmasını ümit ettiğini belirtti, Ada'da güvenliğin ve tesis edilmiş bulunan dengenin önemine vurgu yaptı. Eide de müzekerelerin sonuç vermesi için tüm gayreti sarfettiklerini dile getirdi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: HAYIRCILARA CEVABI EVET, EVET DİYEREK VERECEĞİZ



MARJİNAL ÖRGÜTLERİN AĞINA DÜŞMÜŞLER

Başbakan Yıldırım, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şûrası'nda yaptığı konuşmada da CHP'yi eleştirdi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türk siyasi hayatında var olan Atatürk'ün partisinin bugün bölücü, marjinal örgütlerin ağına düşmesi bu ülkeye yakışmıyor. Sırtını dağa yaslamış, ülkenin demokrasisini yok etmeye çalışan FETÖ ile aynı safta yer alanları milletin takdirine sunuyorum.