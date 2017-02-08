FETÖ'nün "Adıyaman bölge imamı" yakalandı!

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Adıyaman bölge imamı" olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmalarının ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ'nün sözde "Adıyaman bölge imamı" olduğu iddia edilen M.İ. yakalandı. Zanlı, Adıyaman Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlının telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ''Eagle'' bulunduğu tespit edildi.