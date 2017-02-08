X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER FETÖ'nün "Adıyaman bölge imamı" yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nün " bölge imamı" yakalandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 22:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2017 23:00
FETÖ'nün "Adıyaman bölge imamı" yakalandı!
FETÖ'nün Adıyaman bölge imamı yakalandı!

'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Adıyaman bölge imamı" olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan istihbarat çalışmalarının ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'nün sözde " bölge imamı" olduğu iddia edilen M.İ. yakalandı. Zanlı, Adıyaman Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlının telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ''Eagle'' bulunduğu tespit edildi.