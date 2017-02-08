İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de lüks bir siteye düzenlediği operasyonda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı adreste ve şüphelilere ait araçta yapılan aramalarda ise 11 kilogram kokain, 29 kilogram skunk 3 adet hassas terazi, 1 adet drone, 1 adet tekne şamandırası ve 1 adet trafik polisi şapkası ele geçirildi. Adreste bulunan 'Drone' sayesinde şüphelilerin sevkiyat sırasında, ile çevreyi izlediği, polis olup olmadığını incelediği ortaya çıktı.