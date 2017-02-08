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saldırısında 9 tutuklama daha

NAZİF KARAMAN NAZİF KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 8.2.2017 19:06
Reina saldırısında 9 tutuklama daha
Reina saldırısında 9 tutuklama daha

saldırısıyla ilgili tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Yılbaşı gecesi da yaşanan katliamla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin mensubu oldukları, katile saldırı öncesi ve saldırı sonrasında yardımcı oldukları anlaşıldı.

Savcı Kökçü tarafından ifadeleri alınan 10 şüphelinin tamamı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'anayasal düzeni değiştirmek'suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorguları gerçekleştirilen şüphelilerden 9'u atılı suçlama kapsamında tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce de çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı