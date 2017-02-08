‘Rotary başkanı’ FETÖ’cü çıktı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Deniz Güney'in, Nişantaşı Rotary Kulübü Başkanı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde Rotaryan olduğunu ve FETÖ'cü olmadığını savunan Güney'in, Bank Asya'da 9 hesabı olduğu ve 17 Aralık sonrası bankanın batmasını önlemek için Gülen'in talimatıyla para yatırdığı belirlendi. Güney, aynı zamanda ByLock kullanıcısı çıktı.



15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Güney kendisini, "Çalışmakta olduğum mimarlık fakültesi açık yaşam tarzına sahip insanları tercih eder. Sosyal demokrat bir aileden geliyorum. Mimarlık fakültesinde hocaların teşviki ile Rotary Kulübü üyesi oldum. Bu yıl da başkan oldum. Bu kulüpler kendi konseptlerine uymayan kişileri asla aralarına almaz" diye savunmuştu. Güney hakkında 7.5 ile 15 yıl arasında hapis istendi.

FETÖ'CÜ VAKFA OPERASYON: 7 GÖZALTI

FETÖ'CÜLERE PEMBE ODA YASAĞI GELDİ

FETÖ ŞÜPHELİSİ SPK ÜYESİNDE, ADİL ÖKSÜZ İZİ