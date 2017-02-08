TSK'nin Aden Körfezi tezkeresi uzatıldı

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda, partisi adına söz alan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TSK'nın uluslararası görevlendirmelerine her zaman devlet politikası olarak destek olduklarını anımsatarak, Aden Körfezi ve Somali karasularında Türk gemilerinin görev almasının önem arz ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'deki hakimiyet ile Türkiye ve KKTC'nin güvenliğinin önemine değinen Günal, Türkiye'nin, Kıbrıs ile ilgili garantörlük haklarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Günal, ABD ile ilişkilerin de sadece Fetullah Gülen'in ve FETÖ mensuplarının iadesi üzerine odaklanmaması, Türkiye'nin ulusal güvenliği aleyhine olabilecek bütün konuların iki ülke ilişkilerinde gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.

ÜNAL: SOMALİ, TÜRKİYE'NİN İLGİSİNDEN SONRA DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Aden Körfezinde haydutluk ve soygun eylemlerinin ticareti olumsuz etkilemesinin yanında, Somali'ye ve Afrika ülkelerine yapılan insani yardımların deniz yoluya intikalini de güçleştirdiğini anlattı.

Deniz haydutluğunun sona ermesinin Somali'nin istikrarlı bir ülke haline dönüşmesiyle mümkün olduğuna işaret eden Ünal, deniz haydutluğu ile mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin Somali'ye yardıma devam ettiğini kaydetti.

Somali'nin, Türkiye'nin ilgisinden sona dünya gündemine girdiğini belirten Ünal, "Türkiye, Somali'ye, insani yardım, kalkınma, alt yapı konularında ve siyasi uzlaşma çabalarında destek vermektir." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.