Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Hükümete teşekkür

Önceki gün çıkan yeni kanun hükmündeki kararname ile RTÜK ve YSK Kanunundan kaynaklanan cezalar kaldırıldı. Yapılan bu yeni düzenleme ulusal ve yerel kanallara ceza verilemeyecek. Bir kasım seçimleri öncesinde televizyon kuruluşlarına 1000 yakın uyarı ve yayın durma cezasının yanısıra para cezaları da verilmişti.

İŞTE ANADOLU YAYINCILAR DERNEĞİ'NİN 'ANADOLU MEDYASI OLARAK HÜKÜMETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ' BAŞLIĞI İLE YAPTIĞI AÇIKLAMA...

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu cezalarla ilgili tepkimizi koyup kamuoyu oluşturmuştuk. Bu cezaların antidemokratik olduğunu ve çağdaş yayıncılık anlayışına uymadığının altını çizmiştik. Bu eksikliğin giderilmesine yönelik olarak hükumetimize, Radyo Televizyon Üst Kuruluna rapor hazırlayıp sunmuştuk.

"CEZA DAYANAĞI KALDIRILDI"

Kanun Hükmünde Kararname ile özel televizyonlara seçim dönemlerinde yayın ilkelerine uymadığı gerekçesiyle kesilen cezalara son verecek bir düzenleme yapıldı. Yeni KHK ile birlikte, RTÜK Yasası'nın yayın ilkeleri ile ilgili maddesinde yer alan ve cezalara dayanak olarak gösterilen "yayınlar siyasi partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz" hükmü ortadan kaldırıldı...Bu düzenlemeyle birlikte referandum süresince "evet" ya da "hayır" kampanyasına destek verecek televizyonların eşitlik ilkesi gereği karşı tarafın görüşlerini de ekrana getirme zorunlulukları ortadan kalktı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan şunları söyledi, "Bu konudaki mağduriyetimizi dikkate alan hükümetimize, Başbakan Yardımcımız Numan Kurtulmuş'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım Beye teşekkür ediyoruz." dedi.