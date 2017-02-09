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'da !

AA
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017 19:04
Erzurum'da terör operasyonu!
Erzurum'da terör operasyonu!

'da terör örgütü / üyesi olduğu iddiasıyla aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü / üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 3 kişinin araçla ilçeden geçeceği bilgisine ulaştı.

Bu çerçevede yol kontrolü yapan ekipler, şüpheliler A.Ç, E.Ç. ve M.Ç'nin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Kimlik bilgisi sorgularında terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.