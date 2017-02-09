Erzurum'da terör operasyonu!

Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan 3 kişi gözaltına alındı.
Köprüköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 3 kişinin araçla ilçeden geçeceği bilgisine ulaştı.
Bu çerçevede yol kontrolü yapan ekipler, şüpheliler A.Ç, E.Ç. ve M.Ç'nin içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.
Kimlik bilgisi sorgularında terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.