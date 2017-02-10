Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sistem bileklerimizde prangaydı

Tuz Gölü’nün güneyinde 1 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisinde gerçekleşecek açılış için tüm hazırlıklar tamamlandı. Tuz Gölü'nün altına inşa edilen dev proje doğalgaz depolama tesisinde bugün ilk yastık gazı basılmaya başlanıyor. Bu dev tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kendisini dinlemeye gelen on binlerce vatandaşa “Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız? Bu sistem bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki prangaları söküp atmaya hazır mısınız?” şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Toplam maliyeti 700 milyon doları bulan dev tesisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje kapsamında Tuz Gölü'nün yüzeyinin 1400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Her biri 630 bin ile 750 bin metreküp arasında kapasiteye sahip 12 suni mağaraya 1, 2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle devam etti:

"BU SİSTEM BİLEKLERİMİZDE PRANGAYDI"

*Neler oluyor görüyorsunuz. Bunların hepsi sizin için bu millet için! Öyle mi? 16 Nisan öyle mi? Maşallah Allah nazardan saklasın. Buraya yola çıkarken imzayı attık. Bugünkü törenimizle Tuz Gölü'nün altındaki depolara ilk doğalgaz basma işlemini başlatıyoruz. İlk aşamada buradan ülkemizin günlük ihtiyacının 6'da 1'i kadarı temin edilecek.

*Burada size bir de müjde veriyorum: Aksaray bunlara layık. Siz bizi hiçbir zaman bu yolda yalnız bırakmadınız. Açılışını yaptığımız 1,2 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkaracak yeni bir yatırımı da başlatıyoruz. Bu yatırımda devreye girdiğinde günlük doğalgaz miktarı 80 milyar metreküpe çıkacak. Elhamdülilllah nereden nereye...

* Bunlar basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimiz ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Kardeşlerim bu hayır'cılar varya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Ama biz size aşığız. Biz Ferhat'ız! Sizler de Şirin! Bu aşk olursa olur. Yan gelip yatarak bunlar olmaz. Bu aşk olursa boğazın altına Avrasya Tüneli'ni yaparsınız, Osmangazi'yi yaparsınız. Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?Bu sistem bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki prangaları söküp atmaya hazır mısınız!

"16 NİSAN'DA REFERANDUMA GİDECEĞİZ"

* 4 yavrusu İmam Hatip'te okuyan bir babayım. Kapılarda çok çile çektik, kızlarımı baş örtülerinden dolayı katsayı nedeniyle istedikleri üniversiteye almadılar. Bugüne kadar bizi kimse eğemedi, eğdirtmedi. Şimdi şu millet Allah'ın izniyle elele verdiği sürece biz ülkemizi de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Buraya gelirken imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in şehri Aksarayım da bu sürece tarihi bir destek vereceğine inanıyorum. Siyasi hayatımızın her döneminde, her adımında olduğu gibi bu konuda da milletimziin iradesinin, tercihinin, talebinin başımızın üzerinde yeri vardır.

* 16 Nisan'da referanduma gideceğiz. Siyasi hayatımın her döneminde olduğu gibi bugünde milletin tercihinin başımızın üzerinde yeri vardı. Hiçbir zaman millete tepeden bakanlardan olmadık, olmayacağız. Biz bu millete hakim olmaya değil, hadim olmaya geldik.

"16 NİSAN'DA TEK VATAN, TEK BAYRAK İÇİN EVET"

* Ah kardeşlerim! Sonunda ne olacak, Cumhurbaşkanı olsan Başbakan olsan trilyarder olsan ne yazar? Öleceğiz. Gideceğimiz yer 2 metreküp toprak. Musalla taşında er kişi, hatun kiş niyetine diyecekler. Geçin bunları, tevazu... Millete tepeden bakılmaz, milletle elele olunur. Ben diyorum ki bu yolculukta hani Aksaray'ın bir türküsü var... Kesik çayır biçilir mi... Biz milletimizi seviyoruz, bayrağımızı, vatanımızı seviyoruz. Gerekirse baş veririz, gerekirse darbelere göğsümüzü siper ederiz. 16 Nisan'da tek vatan için tek devlet için tek bayrak için evet diyoruz. Bizi bölmek istediler bölemediler. Çünkü biz 80 milyon tek milletiz.

* Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacak. Millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Askermi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen dediğiniz gibi idamdır. Parlamentoya gelir, parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir ve adımını atar. Buna evet mi? Ana muhalefet bundan çekiniyor. George, Hans ne der diyor. Sen George'yi, Hans'ı bırak! Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ne der? Şu anda toprağın altındaki Mehmedim ne der? Buna bakacaksın. Mehmedimin bu noktada kanı yerde kalırsa bunun hesabını veremezsiniz. Ağlayan annenin gözyaşlarını dindiremedikten sonra olmaz!

"AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM!"

* Onun için 16 Nisan'da evet. Açık ve net söylüyorum; Kandil'le, PKK'Yla, DHKP/C'siyle, terör örgütleriyle elele vermek suretiyle benim milletimin kalkıp iradesine ipotek koymak isteyenler inanıyorum ki, 16 Nisan'da ne diyor orada "Kararımız Evet" Buradan STK'lara, borsaya, ticaret odasına teşekkür ediyorum. Aksaray'ın birlikteliğine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğinizin devamına teşekkür ediyorum.

* Bakın bunların arkalarındaki güçlerin yüz yıl önce olduğu gibi türkiye'yi parçalayarak kendilerine köle etmeye çalışanlara 14 yıldır pabuç bırakmadık. Biz kimsenin kulu kölesi olmayız. Milletimize de kimsenin boyun eğdirtmesine izin vermeyiz.

"CUMHURBAŞKANI'NIN AKTİF BİR PARTİSİ OLACAK"

* Bazıları ABD ile karıştırıyor. Hayır biz farklı bir sistemle yani Cumhurbaşkanı'nın aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz? Evet mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümeti sistemine karşı çıkanlar, bu millete faydalı olan ne var ise hepsiyle sorunları var. Seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Ne yapmışlardı bunlar, 30 yaş. Biz önce 30'u 25'e indirdik. Şimdi de 18'e indiriyoruz. Bundan sonra parlamentoda 18 yaşında gençler göreceğiz. Şimdi bakın köprü yaparsanız, yol yaparsanız, baraj yaparsanız, enerji santrali yaparsınız, bunlar karşı çıkarlar. Uluslararası sermayeyi getirirsiniz, Avrasya'yı, Marmaray'ı yaparsınız karşı çıkarlar.

BİZ BU ESERLERLE ANILACAĞIZ

* Anamuhalefetin başındaki zat biliyorsunuz bir zamanlar SGK'nın genel müdürüydü. O günleri hatırlayanlar var değil mi aramızda. Geçen hafta Mersin Şehir Hastanesi'ni açtık. Elhamdülillah! Şimdi Mersin'de 1300 yataklı bu hastaneyi kurduk. Burada suit odalar var, kral odaları var. Bu odalar paralı değil ha! Köyden gelen bir anneciğim orada yatıyor, ağlamaya başladı. Nasıl buldun deyince Cumhurbaşkanım biz buna ne deriz dedi. Siz bize bugünleri gösterdiniz dedi. Biz bu eserlerle anılacağız! Buna evet mi? İnşallah bu eserlerle Aksaray çok daha farklı anılacak.

"YANIMIZDA YER ALACAKLARINA KARŞI ÇIKIYORLAR"

* Krizlere darbelere yol açacak sistemi değiştirmek istiyoruz, yanımızda yer alacaklarına karşı çıkıyorlar: Türkiye için bu yiğit millete ne eser ürettiysek bunlarla mücadele ederek geldik. Türkiye'nin son 3-4 yılında artık bu kadarıda olmaz dediğimiz ne varsa gerçekleşti. Bizi ağaç kesiyor bahanesiyle sokaklarda alaşağı etmeye çalıştılar. Yetmedi ihanet çetesi şahsım üzerinden ülkenin meşru sistemine el koymak istedi. Yetmedi bölücü terör örgütü çukurlar kazarak mahalleleri işgal etmeye çalıştı.Yetmedi ordu içindeki FETÖ mnsubu çete hainler eliyle devletin silahını millete çevirip darbe yapmaya kalktılar. Milletimiz oyunu bozdu.

"KÜRESEL SİSTEM ÇATIRDIYOR"

* Sadece sınırlarımız içinde değil, Rai, Bab, Dabık operasyonuyla oralarda da hayatın akışını TSK ve ÖSO ile birlikte değiştirdik. Türkiye ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Artık Cumhuriyetimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Sathı müdafa vardır. burada söz konusu olan sıradan bir mücadele değil. 1. ve 2. Dünya savaşının ardından kurulan Küresel Sistem çatırdıyor. Türkiye olarak yeni düzende bize biçilen role boyun eğmiyoruz.

* Yönetim sistemini değiştirmekten başka şansımız yoktur. Bu değişim ancak ülkenin ve milletin geleceği için istenebilir. Her kim bu değişikliği şahsıma bağlıyorsa sebebi milletin kendisine teveccüh etmeyeceğini bilmiyor olmasındandır. Bu sisteme getirilen eleştirileri altalta yazın bir de sistemin kendisine bakın göreceksiniz ki hiçbiri hakikati yansıtmıyor. Sisteme karşı çıkanların gayesi zaten gerçekleri anlatmak değil, kafaları bulandırarak ileride kendilerinden hesap soracak tabanının kafasını karıştırıyor.

* Tek adamcılık kimde var? 16 Nisan'da bunlara hesap sormaya var mısınız? 1950'ye kadar Başbakan'lar yetkilerini kimi zaman CHP'den alırdı. Başbakanlığımın ilk döneminde devrin Cumhurbaşkanının devlete çıkardığı zorlukları en iyi ben bilirim. Milli irade! Millet millet! Bu sistemi 16 Nisan'da değiştirmeye var mıyız? Sağolun, var olun!

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km. güneyinde Aksaray ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık 1.1.. ile 1.400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630.000-750.000 m3 olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır.

12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon m3 gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecektir.

PROJE KAPSAMINDA

Tuz kavernelerine tuz basıldı,

Tuz eritilerek dışarı çıkarıldı,

Doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi.

Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

Toplamda 1,2 Milyar m3 çalışma gazı ve 40 milyon m3/gün ileri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 700 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda çok önemli bir müjdeyi de verecek. Açıklayacağı doğalgaz depolama projesi dünyada örneği az görünürde bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz.

Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak.

DÜNYADA BENZERİ ÇOK AZ

Projenin geçmişi, düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları ile 2004 yılına kadar gitse de 2012 yılında sözleşme imzalandı ve 2013 yılında inşaata başlandı.