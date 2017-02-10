Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimize Güveneceğiz

Külliye’de düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilme yaşının 18’e indirilmesini böyle değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri törenine katıldı.

İşte Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan çarpıcı alıntılar:

"Bu gençleri bir kenara atamazsınız"

Son birkaç asırdır diğer medeniyetlerle, kültürlerle iletişimde ne yazık ki sadece aldık, takip ettik.

Kendimiz bir şey üretmedik, örnek olmadık. Bu ilişkiyi yeniden kurmak mecburiyetindeyiz.

Geleneksel sanatlarımıza sahip çıkma ve ihya etme, bunları çok daha ileriye taşıma konusunda seferberlik ruhuyla çalışmalıyız.

Onun için 'milli seferberlik' diyorum.

Yoksa eline silahı al, sokaklara dökül, böyle bir şeyi kast etmedim.

"Bu yüzden milli seferberlik diyoruz"

Geçtiğimiz 14 yılda yaşadığımız dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde bu alanlara özel önem ve öncelik vererek eksiğimizi gidermeliyiz. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda sorumluluk sahibi tüm kurumlarımıza yanlarında olduğumu, kendilerine her türlü desteği vereceğimi ilan ediyorum.

"Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza önemli görevler düşüyor"

Gençlerimizden kültürün, sanatın, edebiyatın, bilimin her alanında çok daha aktif olmalarını beklediğimi belirtmek istiyorum. Gençlerin sahip çıkmadığı, içinde olmadığı hiçbir projenin toplumlar için kalıcı kazanıma dönüşmesi mümkün değildir.

Anayasa değişikliğinde seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. Bazıları 'çoluk çocuğa mı bırakacağız bu ülkeyi' gibi ifadeler kullanıyor. Bunlar tarih de bilmiyor dünyayı da tanımıyor. Şu anda 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. 27 yaşında Dışişleri Bakanı olanları tanıyorum. Benim ecdadım Fatih 21 yaşında bir çağ kapatıp bir çağ açıyor. Biz yan gelip yatacak mıyız? Gence ufku nasıl vereceğiz?

ERDOĞAN İLE CAHİT KOYTAK'IN KONUŞMASI GÜLÜŞMELERE SEBEP OLDU

İşte böyle vereceğiz. Biz hiçbir zaman 18 yaşı bir lüks olarak görmüyoruz. Aksine 18 yaşında bizim gencimiz de bu ülkenin değişiminde gereken yeri almalı, bu rolünü ispatlamalı. Gençlerimizi karar alma mekanizmalarının dışında tutmak hakkaniyetle bağdaşmaz. 18 yaşındaki gençlerin böyle bir sorumluluğun altına giremeyeceğini iddia edenlere en güzel cevabı gençlerimiz verecek. Kendi geçmişimize baktığımızda 18 yaş civarında tüm dünyayı değiştirecek enerjiyi, heyecanı, azmi bulduğumuzu hatırlıyorum. Aynı ideallerin bugünkü gençlerimizde de olduğunu çok iyi biliyorum. Bu gençleri şöyle veya böyle kenara köşeye atanlara sesleniyorum. 15 Temmuz'da tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Önce neslimize, gençlerimize güveneceğiz, inanacağız. Bu gençlik bunu yapar, bu sorumluluğun idrakindedir, bunu bileceğiz. Mesele budur.



BEŞ DALDA ÖDÜL VERİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri bu yıl 5 dalda verildi. Jüri, musiki alanında Nesrin Sipahi'yi, tiyatro alanında Kenan Işık'ı, edebiyat dalında Mehmet Doğan'ı, şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak'ı kurum olarak İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ni Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin yeni sahibi olarak belirledi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, törende bir konuşma yaptı.



KENAN IŞIK'A VEFA



TİYATRO: KENAN IŞIK

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 3 yldır tedavi gören Kenan Işık'ın ödülünü eşi Beril Işık aldı. Erdoğan "En büyük temennimiz usta sanatçımızın bir an önce sağlığına kavuşup yeniden sahnelere, ekranlara dönmesi. Kenan Işık beyefendiyi evinde ziyaret edemediğimden dolayı kendimi bu noktada suçlu hissediyorum. İnşallah bu ödül töreninden sonra ziyaret imkanı da bulacağım" dedi.





KURUM: İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ

Erdoğan , Prof. Dr. Fuat Sezgin'in öncülüğünde kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yetkilisine ödülü verirken "Medeniyet mirasının yaşatılması bakımından çok önemli bir kurum. Prof. Dr. Sezgin'in Almanya'daki kütüphanesinin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışma yapıyor" dedi.





ŞİİR VE ÇEVİRİ: CAHİT KOYTAK

Cahit Koytak'ın ödülünü verirken 'Her Türk asker doğar' sözünün 'Her Türk şair doğar' olması gerektiğini belirten Erdoğan, 'Yanılmıyorsam 7 çocuğu var. Biz en az üç demiştik, biz tabanı belirledik, ama Cahit Usta maşallah tavana doğru yürüdü" dedi.





MUSİKİ: NESRİN SİPAHİ

"Nesrin Hanım'ı çocukluk yıllarımızdan itibaren dinlememiz hasebiyle bugün adeta hayat hikayemizi burada çok daha canlı bir şeklide gündeme getirmiş olduk" diyen Erdoğan sanatçının Türk bayrağına verdiği önemin altını çizdi.





EDEBİYAT: MEHMET DOĞAN

Erdoğan, adı Büyük Türkçe Sözlük ile özdeşleşen Mehmet Doğan'ın Türkçe konusundaki hassasiyetini uzun zamandır takdirle takip ettiğini söyledi.