Erkan Tan'ın Takvim gazetesindeki ilk köşe yazısı

Sabah haberlerinin usta ismi, "Ver mehteri" sloganıyla halkın sevgilisi olan, A HABER'in başarılı sunucusu Erkan Tan, artık Takvim gazetesinde köşe yazılarıyla izleyicileri ve okurlarıyla buluşmaya başlıyor.



İşte Erkan Tan 'ın bugünkü ilk köşe yazısı:

BU FAKİR DER Kİ...

Millet ve memleket için dertlenenler... Olanları bilmek ve anlamak isteyenler...

Olan biten ile ilgili konuşmak isteyenler... Dertlerini, isteklerini, sevinçlerini paylaşmak isteyenler...

Allah nasip ederse, bundan böyle Takvim Gazetesi'nde sizlerle birlikte olacağım.

Allah'ım beni utandırma...

Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, her türlü kazadan, beladan, felaketten, düşmanların şerrinden ve tuzaklarından, şeytan ve taraftarlarından ve şeytanlaşmış insanlardan koru.

Amin...





ASIL DEVREDE!



Tabii ilk yazacağımız mesele herhalde referandum olmalı...

Millet dört gözle sandığı bekliyor.

Millet aslında kararını 2007'de verdi. Halka sordular.

Cumhurbaşkanı'nı doğrudan sen seçer misin diye? Milletin ezici çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nı doğrudan halk seçsin dedi!

İşte o andan itibaren artık adına rejim mi dersin, sistem mi dersin, milletin kendisi bizzat değiştirdi! Siyasete düşen görev milletin ezici çoğunluğunun bizzat değiştirdiği bu hali, Anayasa ve yasalara kaydetmekti!

Eee olmadı!

Siyaset milletin bu emrini yerine getirmedi. Şimdi millet diyor ki, kardeşim sen vekilsin, yapmadın, ben asılım getir kendim yapacağım!

Haddizatında asıl böyle konuşursa vekilin hükmü de biter! Dolayısıyla bu konuda artık vekillerin hükmü ve görevi sona erdi! Asıllar, yani milletin bizatihi kendisi devreye girmiş oldu. Yani Anayasa değişikliği ile ilgili vekilin vekalet görevi sona erdi. Aziz ve asil milletimiz kararı bizzat kendisi verecek! Efendim, içeriğini kimse bilmiyormuş!

Güzel kardeşim, ne bekliyorsun? Aç oku! Toplam 18 madde. Bir buçuk sayfa bile değil. Gizleyen yok, saklayan yok, kaçıran yok. Bu 'hayır'cıların insanların kafasını karıştırmak için kullandığı bir tuzak! Üstelik bunu anlatma süreci daha başlamadı!

Referandum gününe kadar her siyasi parti millete anlatacak.

Okadar çok konuşulacak ki 'bitse de gitsek' bile diyeceksiniz.

Değişiklik mükemmel mi?

Hayır! Mükemmellik Yüce Allah'a mahsus bir tanımlama. İnsan yapısı bir değişiklik bu. Eksiklikleri var.

Ana muhalefet katkı sunsaydı çok daha güzel olabilirdi. Ama bütün kalbimle söylüyorum ki mevcut durumdan bin kat daha iyi!



BAŞKANA BAKIN



Aslında getirilmek istenen değişikliğin Belediye Başkanlığı uygulamasıyla hiçbir farkı yok! İl ve ilçelerdeki yönetim mantığının neredeyse aynısını merkezi yönetim için getiriyorlar.

Olan bu!

Bütün il ve ilçelerde başkanların yönetimi altındayız!

Üstelik merkezi idareden daha çok muhatabız. Aslında devlet diye bildiğimiz ve karşılaştığımız kişiler ve hizmetler hep belediyeler, dolayısıyla Belediye Başkanları... Doğmadan önce hizmet almaya başlıyoruz, öldükten sonra da bize hizmet vermeye devam ediyorlar. Çünkü Türkiye'deki bütün mezarlıklar onlara bağlı...

Siz hiç hayatınızda konu, komşu, eş, dost, akrabalar arasında herhangi bir Başkan'a 'diktatör' diyen gördünüz mü ya da duydunuz mu?

Daha dertleşeceğiz elbette.

Kimseyi itip kakmadan, aşağılayıp hakaret etmeden, hangi tarafta olduğumuzu ifade etmek durumundayız! Ama maalesef ve ne acı ki bu işe karşı çıkanlar 'evet' diyenler için çok çirkin ifadeler ve ithamlar gerçekleştirdiler.



Bu fakir der ki;



TEK VATAN,

TEK BAYRAK,

TEK MİLLET,

TEK DEVLET

REFERANDUMDA EVET!