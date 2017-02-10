‘Evet’çilere hain diyen Kılıçdaroğlu’dur

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni getiren anayasa değişikliği referandumuna neden evet denmesi gerektiğini şu sözlerle açıkladı: "Neden 'Evet' diyoruz? PKK 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. FETÖ 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. HDP 'Hayır' diyor, onun için 'Evet' diyoruz. Ancak bu sözleri anlamak istemeyen ya da bu gerçekliğin yüzlerine çarpılmasından rahatsızlık duyanlar bu cümleleri çarpıttı. Ancak unuttukları bir şey vardı. O da CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bir konuşmada kurduğu ve bütün Evet’çilere hain dediği “Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Buna evet diyenler ihanet ediyorlar” cümlesiydi.
Sabah gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bugünkü yazısında referandumda evet diyecekleri hainlikle suçlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu, CHP'li Ceyhun İrgil'i ve CHP'li Eren Erdem'i yazdı.