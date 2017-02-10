Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referanduma gidecek değişikliği onaylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "Hayırlı olsun. Son söz milletimizindir. Referandum muhtelemen 16 Nisan'da olacak" dedi.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Öncelikle milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık Meclis ve Cumhurbaşkanımızın onayının ardından söz ve karar asıl sahibine millete teslim edilmiştir. Bundan sonrası referandum sürecidir ve kararı millet verecek.

Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek Anayasa değişikliği referandumu muhtemelen 16 Nisan'da gerçekleşecek"