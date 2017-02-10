Mahmut’un yası

El Bab sokaklarında kahramanca çatışarak şehadete ulaşan 5 askerden 4’ü dün toprağa verildi. Başbakan Yıldırım, yılbaşı gecesi aynı masada oturup, ailesiyle telefonda konuştuğu Uzman Çavuş Mahmut Uslu’yu gözyaşları içinde uğurladı

Ankara, Adana, Kayseri ve Karabük dün El Bab'da çarşamba günü şehit olan kahramanlarını uğurladı. Tankçı Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli cenazede birlikte saf tuttu. Şehidin annesi Mürşide Uslu ve yakınlarını teskin etmeye çalışan Yıldırım, gözyaşlarını tutamadı. Şehit Uslu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uslu'nun polis babasının 20 yıl önce şehit düştüğü belirtildi.

3 AYLIK EŞİ: DOYAMADIM

Şehitlerden Gökhan Kılıç için Adana Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin 3 ay önce evlendiği eşi Hasret Kılıç, kayınvalidesi Fadime Kılıç'ın omzunda ağladı. Şehit eşi, tabuta sarılarak, "Aşkım beni bırakıp nereye gidiyorsun? Hasret kalacağım sana. Birbirimize doyamadık" diye ağladı. Şehidin cenazesi Asri Mezarlık'taki Askeri Şehitlik'te toprağa verildi. Şehit Kılıç'ın geçen pazar günü yıllık izinden dönüp birliğine katıldığı belirtildi.

4 GÜN ÖNCE HELALLİK ALMIŞ

Karabüklü uzman onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'in El Bab'a gitmeden 4 gün önce ailesini ziyaret ettiği, "Şehit olabilirim' diyerek helallik aldığı öğrenildi. Şehit Aytekin'in saldırı öncesi babası Hasan Aytekin ile görüntülü görüşme yaptığı da belirtildi. Karabük Kent Meydanı'ndaki törende şehidi on binler uğurladı.

ANNEDEN SON SELAM

Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu ise memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Mesude Koçoğlu oğlunu asker selamıyla uğurladı. Koçoğlu, Kalemkırdı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Hisarcık'ta toprağa verildi.

VASİYETİ VARDI

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş (30) Yahya Efiloğlu'nun El Bab dönüşü nişanlanacağı öğrenildi. İzmirli şehidin akrabası Ali Efiloğlu, Şehit Efiloğlu'nun izne geldiğinde 'Şehit olacağım, beni hava şehitliğine defnedin' diye vasiyette bulunduğunu anlattı. Şehit astsubay bugün vasiyeti üzerine İzmir'de Hava Şehitliği'nde defnedilecek.

40 GÜN ÖNCE YAN YANA OTURMUŞLARDI

Başbakan Yıldırım, yılbaşı akşamı Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etmiş ve burada Uzman Çavuş Mahmut Uslu ile yan yana oturmuş, ailesiyle telefonla görüşmüştü.

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİRLİKTE YEMEK YEDİĞİ EL BAB ŞEHİDİNİN CENAZESİNE KATILDI