Berat Albayrak, Tuz Gölü'ndeki gaz deposu açılışında müjdeyi verdi

Avrupa'ya giden doğal gazın güvenli tek geçiş ülkesi konumunda bulunan Türkiye'nin Tuz Gölü'ndeki en büyük doğal gaz depolama tesisi tamamlandı. Tuz Gölü’nün güneyinde 1 milyar metreküp doğalgazın depolanarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasını sağlayacak Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama tesisi bugün açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada önemli bir müjdeyi verdi. Bakan Albayrak, "Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, projelerin hayata geçmesini teşvik edecek bir modelle bir yatırım alt yapısı oluşturduk. İnşallah bu alanda güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli iki büyük yatırımı hayata geçiriyoruz. Her şey Türkiye için yola çıkarken üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız" dedi.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama tesis Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizin stratejik konumunun avantajlarını kullanarak 3 ana kriter üzerine bir strateji belirledik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"YÜZDE 49,3 İLE ROKOR KIRDIK"

Bu şartlara uyan her projeye ortak olacağımızı bildirdik. Bunlardan bir tanesi olan Türk Akımı projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde geçtiğimiz Ekim ayında imzaladık. Yüzer Enerji Teknolojilerinde de geçtiğimiz Aralık ayında İzmir Aliağa'da önemli bir tesis açtık. Bugün bu çalışmalara ek olarak işte Sultan Hanındaki doğalgaz depolama alanının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm ekibimizle özverili bir mesai ortaya koyuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjinin artırılması öncelikli hedefimiz. Bu kategorinin payını artırmayı amaçladık. 2016 yılında yerli kaynakların üretimdeki payını yüzde 49,3'e çıkararak rekor kırdık. Kömür rezervlerimizi değerlendirmeye başladık. Yatırımcının işini kolaylaştıran bir sistem kuruyoruz. Son teknoloji termik santral kuruyoruz. Aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği taviz vermediğimiz diğer alan.

ÇOK ÖNEMLİ İKİ BÜYÜK YATIRIM GELİYOR

2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir enerji payını yüzde 31'in üzerine taşıdık. Tüm izinleri alınmış, alt yapısı tamamlanmış, projelerin hayata geçmesini teşvik edecek bir modelle bir yatırım alt yapısı oluşturduk. İnşallah bu alanda güneş ve rüzgar enerjisinde çok önemli iki büyük yatırımı hayata geçiriyoruz. Her şey Türkiye için yola çıkarken üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. 15 Temmuz'da bir kez daha gördük ki Türkiye'nin diz çökmesi milleitn boyun eğmesi için maşaları tutan eler hep tetikte bekliyor. Bu millete yol çizmeye çalışanlara karşı ülkemizi çok daha güçlü kılarak cevap vereceğiz: Biz güçlü oldukça dünyanın tüm köşesindeki mazlumlar güçlü oluyor.

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ

Proje kapsamında, Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 km. güneyinde Aksaray ili, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık 1.1.. ile 1.400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630.000-750.000 m3 olan toplam 12 kaverna (suni mağara) oluşturulmaktadır.

12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar m3 çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 44 milyon m3 gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecektir.

PROJE KAPSAMINDA

Tuz kavernelerine tuz basıldı,

Tuz eritilerek dışarı çıkarıldı,

Doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildi.

Pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurumu tamamlandı.

Toplamda 1,2 Milyar m3 çalışma gazı ve 40 milyon m3/gün ileri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanmaktadır.

TOPLAMDA YAKLAŞIK 700 MİLYON DOLARA MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda çok önemli bir müjdeyi de verecek. Açıklayacağı doğalgaz depolama projesi dünyada örneği az görünürde bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz.

Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak.

DÜNYADA BENZERİ ÇOK AZ

Projenin geçmişi, düşünce ve ilk mühendislik çalışmaları ile 2004 yılına kadar gitse de 2012 yılında sözleşme imzalandı ve 2013 yılında inşaata başlandı.

"Biz güçlü oldukça dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar kendini güçlü hissediyor"

TÜRKİYE BÖLGESİNİN "ENERJİ ÜSSÜ" OLUYOR

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