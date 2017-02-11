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'nda

AA
  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 13:32
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Çantasında 3 kilo 242 gram kokain ele geçirilen Letonya uyruklu şüpheli tutuklandı.

'nda 3 kilo 242 gram kokainle yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde şüpheli davranışlarda bulunan Letonya uyruklu P.R'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Şüphelinin çantasının farklı bölümlerine gizlenmiş 18 paket halinde 3 kilo 242 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen P.R. tutuklandı.