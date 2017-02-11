Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz" dedi.

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Antalya dünyanın en fazla 5 yıldızlı otele sahip ikinci büyük şehridir. Ayrıca turizmin yüzde 64'ünün gerçekleştiği yerdir Antalya" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Hazır mıyız Antalya? Artık söz de karar da sizin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde hizmetler devam edecek. Çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Türkiye aşığıyız. Biz Türkiye'nin dünü bugünü aydınlık sabahıyız. Türkiye'nin çiftçisiyiz, esnafıyız, işçisiyiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. O halde 16 Nisan'da kararımız evet! Büyük düşünüyoruz ve diyoruz ki kararımız evet! Yeni dönemde artık Türkiye'yi tutabilene aşkolsun.

Başbakan Binali Yıldırım "Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşkolsun"

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