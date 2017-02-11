Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu bizlere anlattı. Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu bizlere anlattı. Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin" dedi.

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