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'dan önemli mesaj!

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj!

: cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu bizlere anlattı. Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin.

, Mersin'de 2 yıl önce öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 'ı unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir konu olduğunu bizlere anlattı. Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin" dedi.

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