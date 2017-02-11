‘HDP’li seçmen de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güveniyor’

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni getiren anayasa değişikliği referandumu sürecine girdi. Anketler referandumdan açık ara farkla evet çıkacağını gösteriyor. Kürt oylarının referandumda belirleyici olacağına dikkat çeken Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, HDP’li seçmenin güçlü liderliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güvendiğini söyledi. Miroğlu, anayasa referandumunda HDP tabanının yarıdan fazlasının ‘Evet’ diyecek.

Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun Milliyet gazetesine verdiği röportajda ana başlıklar şöyle:

SİYASİ HAFIZAYA GÖRE: (Vatandaş neden 'evet', neden 'hayır' desin?): Bu soruyu Sayın Deniz Baykal Avrupa Konseyi toplantısı sırasında bana sordu. Bir entelektüel arkadaşın ismini andı, 'neden hayır dememiz konusunda parlak fikirleri var' dedi. Sorun şurada ki dedim Sayın Baykal'a, Halk entelektüellerin yazdıklarına göre değil, kendi hafızasında yaşadığı olaylara tarihi dönem noktalarına 27 Mayıs'a, Menderes'in asılmasına, 12 Eylül'ün Doğu ve Güneydoğu'da silahlı harekâtı doğurması gibi sonuçlara, devlet ve vatandaş arasında bürokratik vesayet nedeniyle açılan mesafeye, yani siyasi hafızası üzerinden bir muhasebe yaparak 'evet' diyecek. Öngördüğümüz sistemin siyasi tecrübelerine sahip değiliz, ama deneyeceğiz. Muhalefet, 'yeni sistem de şu olacak mı bu olacak mı? Terör bitecek mi?' diye soruyor. Peki bu soruları değiştirmek istediğimiz sistem için niye sormuyoruz. Bu sorunları eski Türkiye'de ne kadar çözebildik acaba?

ELİNİ GÜÇLENDİRECEK: Küresel ittifaklar, liderlikler çağı çöktü. Ortadoğu ve dünyada böyle bir çağ yaşamıyoruz artık. Geçen yüzyılda güçlü liderler ve ülkeler vardı. Şimdi yok. Hiçbir siyasi hikayesi, siyasi hafızası olmayan bir müteahhidi, Trump'ı ABD kendisine başkan yaptı. En önemli sebebi; siyasi liderlerin ABD'yi getirip Ortadoğu'da maliyeti yüksek bir konseptin içine sokmalarıdır. Trump, '7 trilyon para harcandı bununla ABD iki defa inşa edilirdi' dedi. Dünyanın böylesi bir konseptin içinde olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal manadaki güçlü liderliği, 15 yıldır ülkeyi yönetiyor olması, güçlü liderliğini dünyadaki eşitsizliğin, adaletsizliğin kaldırılmasına yönelik imaja dönüştürebilmesi çok iyi görülmeli. Güçlü liderliğin elini güçlendirecek iyi şeyler yapmasına yol açacak bir sisteme, EVET dememek için hiçbir sebep yok.

ERDOĞAN'A GÜVENİYORLAR: HDP ve PKK cephesinden gelen saldırılara rağmen, HDP'ye oy veren kitlenin içinde bile 'bu meseleler nasıl çözülebilir' sorusuna cevap konusunda yüzde 65 oyla hâlâ Recep Tayyip Erdoğan önde duruyor. Yüzde 25 civarında, 'Demirtaş bu meseleyi çözer' deniyordu. 60'lı 70'li yıllardaki inkâr sürecinden bugüne gelindiğinde izlenen politikaların boşa çıkması, sancılı dönemlerin yaşanmasına rağmen ilk defa bir lidere karşı o lideri siyasi manada desteklemeyen insanların bile güven duyması söz konusu.

KURUCU DÖNEM OLACAK: Ak Parti'nin stratejisi milli ve yerli politikaları, üniter birliğin yeniden kurulduğu ve inşa edildiği bir kurucu dönemi öngörüyor aslında. Cumhuriyetteki kuruluş döneminden farklı bir kuruluş dönemi yaşayacağız. Tek parti dönemi çok partili sistem ve sonrası sorunlar, bunları geride bırakacağız. Bu dönem kuruluş döneminden farklı olacak, kapsayıcı, ortak vatan ve ortak devlet fikri altında yeni bir milli ruh oluşacak. Yeni sistemle yeni inşa dönemi geliyor. 15 yıllık Ak Parti dönemi, Kürtleri üniter birliğin güçlendirilmesi yönünde güçlü siyasi kazanım ve tercihlerle buluşturdu. Kürt nüfusu, tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak vurgusunun artık bir anlamı olduğunun bilincinde, bu anlamı kimseye terketmeyecek. Yeni kurucu dönem, Kürtlerin de milli ve üniter birliğe katkı sunacağı çoğulcu bir dönem olacaktır.

ÖNEMLİ ORANDA BELİRLEYİCİ OLUR

(Referandumda Kürt oyları belirleyici olur mu?) Önemli oranda olur. Bu oyların önemli bir kısmının, yarısından fazlasının evet oyu olarak sandığa yansıyacağı kanaatindeyim. Kürt vatandaşlarımız değişime kapalı bir kitle oluşturmuyorlar. Tarihi değişim dönemlerinde, Kurtuluş savaşımız dahil hep olumlu ve destekleyici bir tavrın içinde oldu Kürt halkı. Mustafa Kemal'in bu manada yeniden okunması ve güncellenmesi gerekiyor ki, buna bence en çok CHP'nin ihtiyacı var.