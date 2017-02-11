İTÜ’deki FETÖ yapılanmasına jet iddianame

Fethullahçı Terör Örgütü’nün İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki yapılanmasına ilşkin soruşturma tamamlandı. 35 akademisyen hakkında jet iddianame hazırlandı. Haklarında 18 günde iddianame hazırlanan akademisyenler silahlı terör örgütü üyeliği suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklar.

FETÖ/PDY'nin İstanbul'daki üniversitelerde gerçekleştirdiği yapılanmalara ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik dava açtı.

35 ŞÜPHELİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 35 akademisyen hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçlaması ile 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede şüpheli akademisyenlerin birçoğunun örgütün kriptolu haberleşme kanalı ByLock uygulaması kullandığı, örgütün emirleri doğrultusunda Bank Asya'ya para yatırdıkları, 2015 yılında FETÖ'nün talimatları ile Digitürk isimli platforma üyeliğin sonlandırılması konusundaki örgütsel tavra riayet ettikleri, ayrıca KHK ile üniversitedeki görevlerinden atıldıkları anlatıldı. İddianamede, "Örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullanmaları,örgütün çağrısı üzerine Bankasya'ya ya yeni hesap açıp, ya da açılmış olan hesaplara parayatırmaları, örgütsel simge olan 1 doların ele geçirilmesi,yine örgüt çağrısı üzerine Digitürk platformundan çıkmaları ve tüm deliller ışığında şüpheliler hakkında FETÖ/PDY Silahlı terörörgütü üyesi olduğuna ilişkin kovuşturmaya geçilmesine yeterli şüphenin ve delilin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

JET İDDİANAME

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından 20 Ocak'ta İTÜ'ye FETÖ operasyonu talimatı verilmişti. 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alınmıştı. Düzenlenen operasyon ardından şüphelilerin işlemlerini jet hızıyla tamamlayan Savcı Mehmet Şenay Baygın, tam 18 günde rekor bir hızla 233 sayfalık bir iddianame tanzim etti.Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

Bilindiği gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin operasyonlar yapılmış Savcı Mehmet Şenay Baygın tarafından 3 üniversitedeki söz konusu örgüte yönelik yapılanmalara ilişkin davalar açılmıştı.